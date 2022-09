La FA anglaise a infligé une amende et suspendu le manager de Leeds United, Jesse Marsch, à la suite d’un incident survenu plus tôt dans le mois. Marsch, 48 ans, a reçu une interdiction d’un match sur la ligne de touche. De plus, la FA a infligé à Marsch une amende de 11 500 $. Cela découle d’une vive dispute avec les officiels lors de la défaite 5-2 de Leeds à Brentford le 3 septembre.

La FA a affirmé que Marsch avait été puni pour avoir enfreint la règle E3 du livre. En outre, il a affirmé qu’il avait reconnu des actes répréhensibles. “Le manager a admis que son langage et son comportement à la 64e minute de ce match étaient inappropriés”, lit-on dans le communiqué.

À l’époque, Leeds traînait les hôtes de Brentford 3-1. L’officiel du centre a renoncé à une demande de pénalité de les Blancs. Le défenseur Aaron Hickey a semblé commettre un tacle maladroit sur l’ailier de Leeds Crysencio Summerville à l’intérieur de la surface. Une pénalité, cependant, n’a jamais été donnée et VAR n’est pas intervenu.

Marsch a reçu un carton rouge de l’arbitre Rob Jones dans les minutes qui ont suivi l’incident controversé. Le manager était clairement furieux de la décision de ne pas accorder de penalty à son équipe. Il a ensuite fait part de ses opinions au quatrième arbitre. Brentford a remporté le match confortablement.

Après le match en question, Marsch n’a pas lâché ses frustrations.

🗣 “La commission des arbitres et la ligue m’ont dit avant le début de la saison que le seuil des pénalités allait augmenter, donc cela n’était pas représenté par cette décision.” Jesse Marsch explique pourquoi il était si mécontent lors de la défaite de Leeds United contre Brentford pic.twitter.com/a8CwxZ8XLI – Quotidien du football (@footballdaily) 4 septembre 2022

Il a d’abord été contrarié lorsque Brentford a bénéficié d’un penalty en première mi-temps. Il avait l’impression que les pénalités de son équipe étaient en fait plus fortes. “Quand je l’ai vu à la mi-temps, je ne pensais pas que c’était un penalty et si c’est le cas, c’est un penalty incroyablement doux”, a déclaré le coach.

“Ensuite, il y a une action où je pense que Summerville est en fait plus une faute flagrante et elle n’est même pas examinée pour VAR, je suis clairement insatisfait. Je dois trouver comment avoir des discussions avec la Ligue ou avec les arbitres pour aider à comprendre comment certaines décisions sont prises.

Cette suspension aurait eu lieu le week-end prochain contre Manchester United. Cependant, en raison d’une force de police nécessaire requise à Londres avec les funérailles de la reine, Leeds accueillera ensuite Aston Villa le dimanche 2 octobre. Marsch devra attendre une semaine supplémentaire, ou du moins un match, pour faire son retour sur la touche.