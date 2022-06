Jesse Lingard: West Ham propose de signer un joueur gratuitement après l’expiration du contrat de Man Utd | Nouvelles du centre de transfert

West Ham a fait une offre aux représentants de Jesse Lingard pour signer le joueur sur un transfert gratuit.

Le milieu de terrain devient officiellement agent libre le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec Manchester United.

Lingard a connu une période de prêt réussie à West Ham dans la seconde moitié de la saison 2020/21 lorsqu’il a marqué neuf buts en 16 départs en Premier League, tandis que Newcastle a tenté de signer Lingard dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’ancien manager par intérim de United, Ralf Rangnick, a rejeté en mai les critiques du frère de Lingard après avoir échoué à faire ses adieux à Old Trafford contre Brentford.

Gary Neville a soutenu que Lingard ne méritait pas de traitement spécial après avoir vu deux favoris de United, Bryan Robson et Steve Bruce, renvoyés sans envoi sentimental.

S’exprimant sur le podcast de Gary Neville, il a déclaré: “Les bêtises sur Jesse Lingard, regardez, Jesse est au club depuis longtemps, a fait du bon travail, mais j’ai vu Bryan Robson et Steve Bruce ne pas jouer dans leurs derniers matchs et ne pas obtenir un départ en finale de coupe.

“L’un d’eux est peut-être le plus grand capitaine que Manchester United ait jamais eu et l’autre est l’un des plus grands et ils n’ont pas reçu cet envoi, un adieu des fans. Je ne sais pas trop pourquoi Jesse Lingard le mérite .

“J’ai été jeté à West Brom dans les toilettes. En fin de compte, ça ne marche pas, Jesse.”

David Moyes cherche à améliorer son équipe avant une saison qui verra West Ham combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

Le club continue de travailler sur un accord pour le gardien du PSG Alphonse Areola, qui était prêté aux Hammers la saison dernière.

West Ham s’apprête à offrir 30 millions de livres sterling pour l’attaquant de Chelsea Broja

Armando Broja a passé la saison 2021/22 en prêt à Southampton





West Ham devrait faire une offre d’environ 30 millions de livres sterling pour l’attaquant de Chelsea Armand Broja.

Le joueur de 20 ans a été identifié comme le meilleur attaquant de West Ham cet été.

Le club souhaite intensifier sa poursuite de l’international albanais, son avenir devant être assuré par le nouveau propriétaire Todd Boehly et le manager Thomas Tuchel après le départ de la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia.

Broja a impressionné en prêt à Southampton la saison dernière, marquant neuf buts en 38 apparitions dans toutes les compétitions, et les Saints ont également tenu à le signer définitivement.

West Ham conclut un accord Aguerd de 30 millions de livres sterling

West Ham a conclu sa première signature de l’été avec le défenseur rennais Nayef Aguerd.

Le défenseur marocain a signé un contrat de cinq ans avec les Hammers de David Moyes, dans le cadre d’un contrat qui coûtera aux Londoniens de l’Est environ 30 millions de livres sterling, ajouts compris.

Aguerd est la première incursion de Moyes dans la fenêtre de transfert, alors que West Ham prévoit d’améliorer son équipe avant une saison qui les verra combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

“J’étais vraiment excité quand j’ai entendu parler de l’intérêt de West Ham United”, a déclaré Aguerd. “Quand j’en ai entendu parler, j’ai su que je devais aller en Premier League, car c’est un rêve pour chaque joueur.

“West Ham est un club historique. J’ai vu quelques-uns de leurs matchs cette année, et j’ai vu les fans et l’ambiance était fantastique, avec les bulles ! J’ai parlé avec le manager et il m’a montré qu’il était très intéressé, donc ça était facile de choisir de venir à West Ham.”

Quels autres postes West Ham vise-t-il ?

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

David Moyes recevra de l’argent à dépenser pour continuer à renforcer son équipe, Mark Noble, Andriy Yarmolenko, Ryan Fredericks et David Martin partant tous à la fin de leurs contrats.

L’une des sagas de l’été sera l’avenir de Declan Rice. West Ham a clairement indiqué qu’il ne le vendrait pas cet été, mais on pourrait penser qu’il lui serait difficile de refuser une offre d’environ 100 millions de livres sterling. Rice a encore deux ans sur son contrat, mais West Ham a la possibilité de le prolonger d’un an jusqu’à l’été 2025.

Ils sont également intéressés par l’attaquant de Hull City, Keane Lewis-Potter.

