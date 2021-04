Si Jesse Lingard avait un point à prouver, considérez-le comme prouvé.

Le joueur de 28 ans a inscrit huit buts et trois passes décisives en seulement neuf matches de championnat depuis qu’il a rejoint West Ham début février.

N’ayant pas réussi à chronométrer le temps de match en Premier League à Old Trafford cette saison, Lingard a frappé le sol en bleu clair et bleu, littéralement.

















3:02



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de West Ham contre Leicester en Premier League



Il a marqué son retour dans le football de haut niveau avec un doublé à Aston Villa. Depuis lors, il est en tête de la ligue pour les engagements de buts – hissant les Hammers dans les quatre premiers.

En effet, le ‘Midas touch’ décrit parfaitement sa veine de forme actuelle, frappant la cible 17 fois après seulement 21 tentatives non bloquées, dont neuf ont trouvé le fond du filet. Ces ratios correspondent à une précision de tir stupéfiante de 81% et à une conversion de prise de vue de 38%.

Telle est sa forme, Gareth Southgate a rappelé Lingard pour la dernière série de matches après une interruption de deux ans sur le circuit international et, bas et voilà, il a brillé plus que jamais dans un maillot anglais, à l’exception de cette but contre le Panama en 2018.

Samedi 17 avril 12h00



Coup d’envoi à 12h30





Sans surprise, West Ham fera tout ce qu’il faut pour essayer de signer un accord permanent avec le milieu de terrain, mais Manchester United pourrait chercher à récolter les fruits à son retour – alors que le Real Madrid envisagerait un coup d’été.

Alors qu’est-ce qui a changé? Après avoir parlé de ses difficultés personnelles, Lingard a également avoué sa guérison par l’amour de soi, citant le livre de motivation Bonnes vibrations, bonne vie comme catalyseur – pour canaliser le bien-être et raviver.

« [The book is] vraiment bon sur la loi de l’attraction, la loi de la vibration et la façon dont l’énergie positive que vous émettez dans l’univers, vous pouvez la récupérer », dit Lingard. Sa forme au cours des deux derniers mois suggère que son recalibrage mental et sa nouvelle énergie rapportent de sérieux dividendes , incarné par son sublime premier but lors de la victoire 3-2 contre Leicester ce week-end.

Impact à West Ham

West Ham déchirait le livre de règles avant l’arrivée de Lingard, lançant déjà un assaut sur les quatre premiers et le statu quo. C’est peut-être pour cette raison que Lingard a choisi l’est de Londres comme résidence temporaire par rapport à de nombreux autres prétendants.

Declan Rice a atteint un nouveau niveau aux côtés de Tomas Soucek au milieu de terrain, ce dernier étant sûrement la signature de la bonne affaire de cette saison avec un prix de seulement 15 millions de livres sterling de Slavia Prague après une brève période de prêt à Londres.

De plus, son compatriote arrière droit Vladimír Coufal réclamerait presque certainement le finaliste pour ce prix hypothétique à seulement 5 millions de livres sterling du même club, tandis qu’Aaron Cresswell est sans doute au sommet de ses pouvoirs sur le flanc gauche.

Ajoutez à cela une injection d’énergie juvénile et de supercherie de Jarrod Bowen et Said Benrahma, nourrissant un Michail Antonio en forme et, parfois, injouable, sous un tacticien chevronné en David Moyes et vous avez les ingrédients d’une équipe en ascension.

Mais Lingard a turbocompressé l’évolution des Hammers et a aidé le club à franchir ce seuil des quatre premiers. Briser cette barrière psychologique et d’élite à ce stade tardif de la saison est tout un exploit – avec un run-in favorable pour démarrer.

Avec Lingard dans l’équipe, West Ham en moyenne à 2,2 points par match, 2,2 buts par match et un taux de victoire de 67%; sans lui, seulement 1,6 point, 1,4 but et 46%, respectivement.

Fait intéressant, les Hammers ont en moyenne beaucoup moins de centres avec Lingard sur le terrain et moins de possession – ce qui suggère un style de jeu plus direct avec leur star prêté sur le terrain.

















0:29



Lingard marque un but en solo sensationnel



En effet, West Ham a attaqué plus rapidement que tout autre club de Premier League cette saison, mais a également marqué plus de buts lors de pauses rapides depuis que Lingard a rejoint le club.

De plus, le nombre d’attaques rapides a grimpé en flèche depuis son arrivée, ce qui suggère qu’il a alimenté une approche qui prenait déjà forme.

Le graphique ci-dessous révèle à quel point le style rapide et direct de West Ham est presque l’antithèse de l’approche lente et complexe de Manchester City. L’approche des Hammers consiste à contre-attaquer depuis les lignes d’opposition avancées jusqu’aux profondeurs.

Quelle est la qualité de Lingard en ce moment?

En termes de buts et d’implications de buts, Lingard est en tête de la division depuis son arrivée au stade de Londres et se classe troisième avec trois passes décisives. Donc, en ce moment, il est le finisseur le plus clinique d’Angleterre.

En comparant ces chiffres à ceux des milieux offensifs à l’échelle paneuropéenne, il se classe parmi l’élite pour tous les paramètres, en plus de sa fréquence de tirs sur cible et de pauses rapides. Les styles de club et de joueur semblent donc parfaitement correspondre.

Ses efforts sont également responsables. Les données de suivi de la Premier League placent Lingard au 14e rang de la ligue pour les sprints tentés depuis ses débuts à West Ham – et il n’était pas éligible à jouer contre son club parent pendant un match de championnat.

Tomas Soucek a parcouru 376 km en tête de la ligue en Premier League cette saison – l’équivalent de neuf marathons

Alors que Lingard est en tête du classement du club pour les sprints, Soucek et Coufal se distinguent par la distance parcourue. En fait, Soucek est en tête de la division pour les kilomètres parcourus depuis le début de cette saison – incarnant la philosophie évolutive de l’équipe en matière de dur labeur et d’énergie.

Quelles positions prend-il?

Comme le montre le graphique ci-dessous, Lingard a généralement pris des positions avancées dans la région gauche du centre, presque en tant qu’attaquant secondaire derrière Antonio, pour surcharger le flanc gauche – prêt pour les attaques d’échappée en transition.

La majorité de ses minutes à ce jour proviennent d’un rôle de milieu de terrain offensif central, mais la majorité de ses touches et de sa distribution ont été effectuées sur le flanc gauche avec les mouvements d’un ailier inversé moderne.

Mais le graphique ci-dessous révèle également une contribution plus large que la simple fuite de la dernière épaule. La majorité de ses dribbles (colorés en blanc) ont eu lieu à partir de positions plus profondes pour déclencher des contre-attaques, en plus de chronométrer deux secondes passes supplémentaires et de tirer des croix des deux flancs.

Ces taux de grève!

En plus de produire huit buts et 11 buts en tête de la ligue depuis ses débuts, Lingard est également en tête de la ligue pour la conversion des tirs (38,1%) et la précision des tirs (80,1%) – en prenant en compte les joueurs avec 15 tirs non bloqués ou plus.

















1:31



Jesse Lingard a marqué une superbe frappe à longue portée lors du match nul 3-3 de West Ham contre Arsenal et il a été choisi comme notre Moment of Matchweek 29



La carte de tir ci-dessous développe ces chiffres, révélant son économie devant le but, tout en n’ayant pas peur de tirer à distance. L’échelle de couleurs indique xG après le tir, ce qui ne rend pas justice à la précision extrême de son match d’ouverture contre Leicester, mais souligne à quel point ses buts ont été presque certains de toucher le fond du filet une fois le tir.

Et cette précision est soulignée dans la carte des buts ci-dessous, qui révèle que plus de 70% de ses tirs cadrés trouvent des coins du but – marquant trois de ses quatre tentatives en bas à droite.

Le graphique interactif ci-dessous donne un aperçu supplémentaire de son éventail de talents, mettant en évidence une tendance à jouer progressivement en amont et sa capacité à finir avec les deux pieds.

La confrontation est cruciale pour le club et le joueur: West Ham enverrait des ondes sismiques à travers la ligue s’il pipait une centrale des Big-Six dans le top quatre et atteignait la qualification de la Ligue des champions, tandis qu’une abondance d’opportunités semble s’ouvrir. pour Lingard – avec le joueur et les clubs prêts à déterminer ce que l’avenir nous réserve cet été.

Gary Neville: une situation gagnant-gagnant pour les deux clubs

Gary Neville, expert de Sky Sports:

« Nous savons que c’est un bon joueur. United a une grande décision à prendre. Est-ce qu’ils encaissent et gagnent beaucoup d’argent pour lui, puis reconstituent l’équipe dans un domaine qu’ils veulent et apportent une qualité supplémentaire. »

« Ou pensent-ils qu’il fait partie d’une bonne équipe de 23 joueurs. Il ne peut pas perdre avec la décision, Solskjaer. Sa valeur a augmenté, Jesse s’amuse, alors il revient à United ou joue un grand rôle dans un défi pour le titre, ou il obtient un bon coup, United obtient de l’argent pour lui, et ils peuvent utiliser cet argent pour dépenser ailleurs. Je ne pense pas que United ou Lingard puissent perdre, c’est un gagnant-gagnant pour les deux parties. «