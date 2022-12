Jesse Lingard révèle les «fausses promesses» d’Ole Gunner Solskjaer qui ont conduit au départ de Manchester United alors que l’as de Nottingham Forest admet qu’il «ne sait toujours pas pourquoi» il a été gelé à Old Trafford

Jesse Lingard a révélé les “fausses promesses” à Manchester United qui l’ont conduit à quitter son club d’enfance cet été.

Le milieu de terrain entrera à Old Trafford mardi pour la première fois depuis qu’il a rejoint Nottingham Forest dans le cadre d’un transfert gratuit, et a parlé ouvertement de sa sortie de United avant son retour.

Getty Lingard a quitté Man United en tant qu’agent libre après de “fausses promesses” faites par le club

Lingard a passé 20 ans en tant que joueur des Red Devils, mais a laissé les géants de la Premier League sous un nuage, admettant qu’il avait “mis à terre” ses derniers mois au club pour partir en tant qu’agent libre.

Il y avait tellement de promesses pour Lingard après son retour à Old Trafford après son prêt ultra réussi à West Ham en 2021.

Avec sa carrière revitalisée au club londonien, Lingard avait son choix d’offres à la fin de son séjour de prêt avec les Hammers – y compris rester au stade de Londres.

Il a plutôt décidé de retourner à United et de se battre pour son retour dans la première équipe, à la suite d’une conversation avec le manager de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer, où il a reçu l’assurance de minutes régulières.

Cependant, il n’a été utilisé qu’avec parcimonie par le Norvégien, au grand dam des fans et des experts qui l’ont vu briller dans une chemise West Ham.

Et il semble que le joueur était tout aussi confus quant à son manque d’action, et à ce jour ne comprend toujours pas pourquoi il a été trompé par la légende de United.

Getty – Piscine Lingard est rapidement devenu un héros à West Ham lors de sa période de prêt dans la capitale

AFP Lingard a montré des éclairs de son talent à son retour à Man United, mais n’a finalement pas obtenu le temps de jeu qui lui avait été promis

“Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas”, a-t-il déclaré au Le télégraphe du jour.

« Je ne sais pas quel était le problème, que ce soit la politique ou quoi que ce soit. Je n’ai toujours pas de réponse à ce jour.

« Je n’ai même pas demandé. Je préférerais que quelqu’un, par respect pour ma présence aussi longue, me dise : « C’est pour ça que tu ne joues pas », mais je n’ai jamais compris ça.

“C’était de fausses promesses. Je m’entraînais dur et j’étais pointu, j’étais prêt à jouer ces matchs. Quand tu travailles dur à l’entraînement et que tu ne joues pas à la fin, c’est très frustrant.

Cependant, le limogeage de Solskjaer en novembre 2021 et la nomination de Ralf Rangnick n’ont pas changé les choses pour Lingard, qui n’a fait que deux départs en Premier League lors de sa dernière saison sous un maillot United, le joueur ayant également refusé un adieu aux supporters en le dernier match à domicile de la saison.

“J’ai dû me débrouiller l’année dernière parce que je savais que je serais en liberté [transfer],” il a dit.

«Je ne suis pas vraiment le genre de gars à bouder, dans le vestiaire, je suis toujours ce personnage pétillant avec de bonnes vibrations. Je poursuivais mon entraînement et je faisais mon travail, puis ici et là j’arrivais et j’essayais de donner le meilleur de moi-même. La dernière année a été difficile.

Instagram / @jesselingard Personne n’a vu Lingard se retrouver à Forest cet été

Maintenant à Nottingham Forest, Lingard dit qu’il est maintenant dans son “endroit heureux”, le milieu de terrain ressemblant à lui-même avant la pause de la Coupe du monde après une période d’installation dans son nouveau club.

« Je glisse sur le terrain maintenant. Je suis heureux et souriant », a ajouté Lingard.

“Je me sens libre et il n’y a pas de soucis ni de soucis. Mon esprit est clair et droit. Je sais que ma famille est bonne et cela nous aide tous.

“J’ai hâte que la saison recommence maintenant. Je suis très proche d’être le joueur que je veux être.

« Les gars et le manager ont été brillants. Au fil des 15 matchs, nous avons trouvé une formule et une manière de jouer. Bien sûr, acheter beaucoup de joueurs peut être difficile et les gens doivent s’adapter rapidement à la Premier League. C’est tellement impitoyable.

Rex Il a fallu du temps pour s’installer, mais Lingard regarde maintenant chez lui à Forest

« Il faut du temps pour établir ces relations sur le terrain. C’est un autre chapitre de ma vie et un défi différent pour moi que je voulais.

Ce sera un sentiment étrange pour Lingard lorsqu’il entrera dans le vestiaire extérieur d’Old Trafford et entrera sur le terrain contre son club d’enfance.

Il admet que ce sera “une chance de dire au revoir” aux fans de United, mais insiste sur le fait qu’il se concentrera sur son travail – obtenir des points pour Nottingham Forest.

“Ce sera agréable, mais nous voulons gagner le match”, a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas trop vous laisser emporter émotionnellement. C’est une chance de dire mes adieux parce que je n’ai jamais vraiment eu ça.