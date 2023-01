Jesse Lingard lève le voile sur la fin de la carrière de Manchester United, de l’échec du prêt à Newcastle aux problèmes d’alcool et à l’échec des pourparlers avec West Ham

Jesse Lingard a donné une interview explosive sur ce qui s’est passé à la fin de ses 22 ans à Manchester United.

Cela fait sept mois que le contrat de Lingard avec les Red Devils a expiré et le milieu de terrain de Nottingham Forest a maintenant expliqué en détail comment les choses ont tourné au vinaigre à Old Trafford.

Getty Lingard a passé 22 ans de sa vie à Manchester United et a fait partie de la première équipe pendant 11 ans

«Je buvais avant de me coucher, je prenais un dernier verre. Je regarde en arrière maintenant et je pense “pourquoi ai-je fait ça?” “Lingard – qui a marqué 35 buts pour Man United en 232 matchs – a déclaré au Journal d’un PDG podcast.

“Mais j’avais besoin de quelque chose pour essayer de soulager la douleur.”

Lors de la dernière campagne du diplômé de l’académie à Old Trafford, il a fait 22 apparitions, mais seulement quatre d’entre elles l’ont vu être choisi pour le onze de départ sous Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick.

Et ce malgré une deuxième moitié de saison impressionnante en prêt avec West Ham l’année précédente, marquant neuf buts et enregistrant cinq passes décisives au stade de Londres.

Lingard a maintenant révélé qu’il était désespéré de quitter United au milieu de son manque de temps de jeu – mais le club ne le laisserait pas partir.

“Littéralement, je regardais Sky Sports News avec mon frère, [West Ham manager] David Moyes était au téléphone et j’ai dit: “Oui, j’arrive, je suis là, si tu veux que je sois là, je suis là”, a-t-il déclaré.

Youtube Lingard a levé le voile sur la fin de sa carrière à Man United

“Puis [ex-Man United director] Ed Woodward sonne. — Non, tu n’y vas pas, c’est fait. Je pleurais juste, je pleurais. Moi et mon frère pleurions. Je voulais juste jouer au football, c’est tout.

Lingard a poursuivi: “Je voulais partir en prêt en janvier parce que je ne jouais plus. Newcastle était sur les cartes, l’affaire était conclue et tout. De toute évidence, l’équipe de United n’était pas assez grande.

“Ils ont prêté quelques joueurs, mais quand il s’agissait de moi, [Man United director] John Murtough m’a téléphoné et il m’a dit ‘tu n’iras pas en prêt’.

“J’ai dit ‘bien [another player’s] Je suis prêté, je ne joue pas ici alors laissez-moi partir en prêt et jouer au football [at Newcastle].

Getty Lingard a prospéré en prêt à West Ham

“Il était comme, ‘Qu’est-ce que tu veux, des jours de congé?’ J’ai dit: ‘Non, je veux jouer au football’.”

Suite à leur conversation, un Lingard irrité a envoyé un SMS à Murtough demandant deux jours de congé, auquel le club a répondu en publiant une déclaration aux médias.

Lingard a ensuite contesté la réclamation sur Twitter, déclarant que ce qu’il prétendait s’était réellement produit.

Malgré son passage à West Ham et l’intérêt de Newcastle, l’ancien international anglais a déménagé à Nottingham Forest cet été.

Getty Lingard dit que Forest était un club beaucoup plus attrayant pour signer cet été

Et Lingard a déclaré que même s’il ne pouvait pas entrer dans trop de détails, Forest “lui avait montré plus d’amour” que les Hammers lors de ses négociations.

“Forest a montré l’amour, la volonté et la faim de me vouloir”, a-t-il déclaré. «Ils allaient me faire voler ici là et partout pour me faire signer.

«Les choses ont échoué à West Ham, les négociations, dans lesquelles je ne peux évidemment pas trop entrer. Nottingham a montré l’amour beaucoup plus que West Ham.

“Quand on y pense, j’étais déjà allé à West Ham – ils ont vu ce que je pouvais faire et ce que j’avais fait – alors on s’attendrait à ce qu’ils soient comme ‘oui, nous allons vous montrer l’amour , c’est le contrat, négocions parlons-en.’

« Mais ils n’étaient pas comme ça pour une raison quelconque. Ils voulaient que je signe mais c’était un peu précipité. Ce serait mercredi et ils diraient ‘signe d’ici vendredi, c’est l’affaire’.

“J’étais comme” parlons-en, tu me connais, montre un peu de respect “. J’y étais allé, j’avais aidé l’équipe, nous sommes arrivés en Ligue Europa. Nottingham était comme ‘nous vous aimons, le directeur viendra chez vous, le propriétaire s’envolera pour la Grèce’ et a tout fait pour me faire passer la ligne.

Lingard est actuellement écarté d’une blessure aux ischio-jambiers et devrait faire son retour pour Nottingham – qui occupe actuellement le 13e rang de la ligue après des victoires consécutives – début février.

