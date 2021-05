Jesse Lingard: l’attaquant en prêt de West Ham remporte le prix du joueur du mois de la Premier League en avril | Actualités du football

L’attaquant de West Ham Jesse Lingard, prêté par Manchester United, a été nommé joueur du mois de Premier League en avril.

Le joueur de 28 ans a marqué quatre buts en quatre matchs de championnat le mois dernier, portant son total à neuf pour la saison depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt au début du mois de février.

Les figures impressionnantes de Lingard



Lingard n’avait pas joué une minute de football en Premier League cette saison avant sa sortie de Manchester United, mais a été directement impliqué dans 12 buts depuis son arrivée à West Ham.

Seul Kelechi Iheanacho de Leicester City affiche de meilleurs chiffres.

Implications dans les buts de la Premier League depuis l’arrivée de Lingard (3 février) Joueur Buts Aide Implications d’objectifs Kelechi Iheanacho 11 2 13 Jesse Lingard 9 3 12 Harry Kane 9 2 11 Chris Wood 8 3 11 Gareth Bale 8 2 dix

Lingard: Je suis venu près du « timeout » du football

La transformation a vu Lingard regagner sa place d'Angleterre pour la première fois en deux ans – avant les euros de cet été.

















Jesse Lingard dit qu’il a failli prendre un « temps d’arrêt » du football pendant le verrouillage alors qu’il luttait contre les problèmes de santé mentale et la dépression de sa mère



Lingard, qui était un partant régulier pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2018, a récemment révélé qu’il était sur le point de prendre un « temps d’arrêt » du football pendant le verrouillage, alors qu’il luttait contre les problèmes de santé mentale et la dépression de sa mère.

« J’allais dans les matchs heureux assis sur le banc, et ce n’est pas moi », a-t-il déclaré. « Mon esprit n’était pas là, je n’étais pas du tout concentré. »

L’impact de Lingard sur West Ham



Il a ajouté: «Je me suis ouvert à United et je leur ai dit ce que je traversais, ce que ma mère traversait, et ils sont toujours là pour m’aider.

«J’ai eu d’autres médecins qui m’ont aidé, ce qui a été génial et, pendant le verrouillage, j’ai repris la tête.

« Je sens que le lockdown m’a fait une transition d’une certaine manière. Je regarde mes anciens matchs, les matchs de la Coupe du monde et les anciens matchs auxquels j’avais l’habitude de jouer, et je pense, » ouais, c’est le vrai Jesse Lingard « . »