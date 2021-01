La fenêtre de transfert est maintenant ouverte dans la plupart des ligues à travers le monde, et les spéculations s’intensifient sur les accords potentiels. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

Six départs prévus à Man United?

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait se préparer à licencier six joueurs lors du mercato de janvier, rapporte le Sun.

Avec Amad Diallo sur le point de se frayer un chemin à Old Trafford dans les prochains jours, et United volant haut en Premier League, Solskjaer se prépare pour ce qui pourrait s’avérer être des semaines impitoyables.

Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Dan James et même Brandon Williams sont tous dits sur le billot.

Les piliers de Manchester United, Jesse Lingard, à gauche, et Phil Jones, à droite, seraient sur la liste des transferts. Ash Donelon / Manchester United via Getty Images

Le PSG veut un accord permanent avec Kean

Sky Sports rapporte que le Paris Saint-Germain est en pourparlers avec Everton pour signer l’attaquant Moise Kean sur une base permanente.

L’international italien est actuellement en contrat de prêt d’une saison dans la capitale française et, après neuf buts en 16 apparitions jusqu’à présent, la conviction est que le nouveau manager Mauricio Pochettino sera impatient de le garder à plus long terme. arrangement.

Étant donné à quel point le mandat de Kean à Goodison Park a été médiocre jusqu’à présent, le patron des Toffees, Carlo Ancelotti, n’a peut-être pas trop de plaintes à propos de la vente de l’attaquant, avec des frais de transfert proposés de 31 millions de livres sterling.

Southampton s’en prend à Gray

The Sun rapporte que Southampton est intéressé à faire un pas pour signer Leicester City Gris Demarai.

Le contrat du joueur de 24 ans avec les Foxes devrait prendre fin en juin, ce qui signifie qu’il est désormais libre de parler avec des clubs étrangers. Cela inclut Monaco et Marseille, qui font partie d’une foule d’équipes intéressées, Southampton préférant attendre le mercato d’été pour faire son déménagement.

Quoi qu’il en soit, Gray semble destiné à quitter le King Power Stadium dans les prochains mois.

Tap-ins

– La Fiorentina pourrait raviver son intérêt pour le milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira, Rapporte La Nazione. Le passage de Torreira avec l’Atletico Madrid ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu et, les Gunners cherchant à terminer son séjour tôt en raison d’un manque de temps de jeu, la Fiorentina espère le ramener en Italie pour la seconde moitié de la campagne.

– Le club de Ligue 1, Nice, envisage de déménager pour essayer de signer la star de Crystal Palace Mamadou Sakho, Rapporte Foot Mercato. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Liverpool n’a plus que six mois sur son contrat Eagles avec le club londonien, se résignant au fait qu’il va partir le plus tôt possible.

– Preston North End est en pourparlers pour signer un attaquant controversé Ched Evans, Rapporte BBC Sport. L’ancien joueur de Sheffield United a récemment quitté Fleetwood Town en raison de problèmes disciplinaires, mais son enregistrement étant toujours détenu par le club, Preston envisage de le faire conclure un contrat de prêt de six mois.