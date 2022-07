Jesse Lingard envisage une offre très médiatisée de l’Arabie saoudite

Le milieu de terrain offensif anglais Jesse Lingard devrait bientôt trouver sa nouvelle destination. Lingard explorerait une énorme offre de 10 millions de livres sterling par an d’un club de football basé en Arabie saoudite. Lingard a commencé à chercher son nouveau club probable peu de temps après être devenu agent libre.

Un rapport publié par The Athletic affirme que Lingard est prêt à prendre une décision cruciale sur son avenir la semaine prochaine et veut désespérément être dans un nouveau club au plus tard vendredi.

Lingard avait quitté Manchester United après l’expiration de son contrat fin juin de cette année. Le rapport affirme que Lingard, selon toute vraisemblance, ne passera pas dans la Major League Soccer (MLS) américaine, mais il envisage sérieusement une offre lucrative d’un club saoudien.

Le club anglais de Premier League Everton surveillerait également de près l’évolution des transferts de Lingard. Le milieu de terrain de 29 ans avait rejoint le club londonien de West Ham United en prêt en janvier 2021. Il a marqué neuf buts pour les Hammers après avoir disputé 16 matchs.

L’ancien défenseur anglais Stuart Pearce, qui a également travaillé avec Lingard lors de son passage en tant qu’entraîneur de West Ham United, a récemment parlé de la performance du milieu de terrain. Pearce pense que Lingard était l’un des joueurs les plus en forme lorsqu’il a rejoint West Ham United.

“Parlant de l’expérience de travail avec Jesse, c’est un enfant fantastique avec qui travailler. Physiquement très bon. Il n’avait pas beaucoup joué au football lorsqu’il est arrivé à West Ham, et il était l’un des plus en forme à son arrivée. Il est naturellement doué physiquement et il travaille également dur sur sa condition physique », a déclaré Pearce sur talkSPORT.

Lingard a joué pour Manchester United en 209 matchs de juillet 2015 à janvier 2021. Au cours de cette période, il a marqué 33 buts pour les Red Devils.

Après avoir terminé sa période de prêt à West Ham United, Lingard a rejoint Manchester United en juillet 2021. Son dernier passage ne s’est pas avéré productif car il n’a disputé que 22 matches et n’a trouvé le fond du filet que deux fois.

Dans la Premier League récemment conclue, il a marqué deux buts.

Lingard a représenté l’Angleterre 32 fois et a trouvé son nom sur la feuille de match à six reprises.

