Jesse Lingard dans le rôle de Gareth Southgate inclut Trent Alexander-Arnold comme 4e arrière droit dans l’équipe d’Angleterre de 26 joueurs

Gareth Southgate a nommé l’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 alors que les attaquants Mason Greenwood et Ollie Watkins, les milieux de terrain James Ward-Prowse et Jesse Lingard, les défenseurs Ben White et Ben Godfrey et le gardien Aaron Ramsdale ont été exclus.

Trent Alexander-Arnold a été nommé avec Kieran Trippier, Kyle Walker et Reece James, qui peuvent tous jouer du côté droit de la défense.

Les blessures inquiètent Harry Maguire et Jordan Henderson trouvent une place dans l’équipe, avec Bukayo Saka et la sensation adolescente Jude Bellingham.

L’attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, a été retiré plus tôt en raison d’une blessure sous-jacente qui a réduit l’équipe des 33 provisoires nommés il y a une semaine.

L’Angleterre a ouvert sa campagne du Groupe D le 13 juin contre la Croatie au stade de Wembley avant d’affronter l’Écosse et la République tchèque au même endroit. Il y a aussi un potentiel de huitièmes de finale à Wembley pour l’Angleterre, tandis que les demi-finales et la finale y seront toutes jouées.

L’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom)

Défenseurs : Luke Shaw (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Loups) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Milieu de terrain : Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER)

Attaquants : Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER), Dominic Calvert-Lewin ( Everton), Bukayo Saka (Arsenal)

