Jesse Lingard critiqué pour avoir montré des chiens « mutilés » sur Instagram

L’as de FOOTY Jesse Lingard a été mutilé en ligne pour avoir partagé des photos des oreilles coupées “mutilées” de ses chiens.

Le milieu de terrain de Nottingham Forest a mis en ligne une vidéo et des clichés de lui jouant avec Creed and Cash, une race de type Doberman et Mastiff, dans son jardin.

Lingard a montré Cash, une race de type Mastiff (L) et Creed, un Doberman (R) Crédit : Instagram

L’as du foot a été critiqué par ses partisans pour avoir partagé les clichés et la vidéo des chiens « mutilés » Crédit : Instagram

Mais le message a déclenché une vague de fureur parmi certains des 9,7 millions d’abonnés Instagram de 29 ans qui ont accusé la star de cruauté envers les animaux.

Partageant les photos de Lingard sur Twitter, le vétérinaire Shaun McCormack a fait rage: “Un autre jour, une autre célébrité superficielle défilant des chiens mutilés sur les réseaux sociaux pour klout, pour se faire paraître dur.

“Une mutilation cosmétique illégale pour cruauté envers les animaux.”

Le recadrage des oreilles – souvent observé chez les Rottweillers – est illégal, sauf s’il est effectué par un vétérinaire pour des raisons médicales.

Il s’agit de trancher la partie souple de l’oreille du cartilage – souvent à l’aide de lames de rasoir et sans soulagement de la douleur – pour les faire apparaître debout

La procédure modifie l’apparence des cabots uniquement pour des raisons superficielles et est considérée comme extrêmement douloureuse et inutile.

La RSPCA dénonce la pratique – pratiquée lorsque le chien est un chiot – comme préjudiciable à la santé, au comportement et au bien-être d’un chien à court et à long terme.

L’Instagram de Lingard a ensuite été inondé de commentaires condamnant l’ancien joueur anglais pour la procédure cruelle.

Celeb Rory The Vet a claqué: “La raison pour laquelle vous recevez autant de commentaires négatifs ici, c’est parce que ces chiens ont été mutilés!

“La coupe des oreilles est une pratique odieuse, faite simplement pour l’apparence et c’est une intervention chirurgicale incroyablement douloureuse avec des mois d’attelle aussi.”

Alors qu’une autre personne a sonné: “Plus tôt l’échappatoire permettant l’importation de chiens à oreilles coupées sera fermée, mieux ce sera.”

Mais le frère de Marcus Rashford, Dane, a semblé encourager Lingard, répondant avec trois emojis “feu”.

The Sun Online a approché la direction de Jessie Lingard pour commentaires.

Selon les rumeurs, Lingard aurait acheté les chiens à Chaperone K9, une entreprise basée dans le Leicestershire qui fournit des chiens de garde spécialement entraînés.

Une liste d’autres stars du football ont également opté pour la même entreprise au milieu d’une vague de vols à main armée frappant les joueurs de Premier League.

Cela survient alors que le comédien Ricky Gervais et l’ancienne actrice d’Emmerdale Gemma Atkinson font partie d’une vague de stars faisant campagne pour interdire la coupe des oreilles.

Ricky, un militant des droits des animaux, a déclaré au Sun : « C’est barbare. Cela fait tellement souffrir les chiens et c’est inutile.”

Alors que l’ancienne candidate de Love Island, Olivia Attwood, a lancé un retrait passionné de Joey Essex pour son toutou aux oreilles coupées.

S’adressant au Sun jeudi, la RSPCA a mis en garde contre une tendance alarmante à la coupe des oreilles, signalant une augmentation de 621 % entre 2015 et 2020.

Un porte-parole de l’association caritative a ajouté : “Malheureusement, la coupe des oreilles est toujours légale dans certaines parties du monde et nous voyons des chiens importés de l’étranger ayant subi cette pratique barbare.”