Jesse Lingard accuse United de “fausses promesses” avant la réunion

Jesse Lingard rend son retour à Old Trafford un peu plus intéressant, proclamant que Manchester United a fait de “fausses promesses” pendant son séjour là-bas. Après avoir passé plus de 20 ans à Manchester United, Lingard a signé avec Nottingham Forest après l’expiration de son contrat avec les Red Devils. Forest se rendra à Manchester pour affronter United mardi.

Bien que ce soit de toute façon une journée émouvante pour Lingard, il a fait des commentaires intéressants sur son ancien club. Le milieu de terrain a suggéré que United lui avait fait de “fausses promesses” lors de sa dernière saison à Manchester. Lingard n’a fait que 16 apparitions au total en Premier League lors de la dernière campagne pour les Red Devils.

Le joueur ne sait toujours pas pourquoi United a empêché ses chances

“Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas, je ne sais pas quel était le problème, que ce soit la politique ou quoi que ce soit”, a déclaré Lingard Le télégraphe. “Je n’ai toujours pas de réponse à ce jour.”

“Je préférerais que quelqu’un, par respect pour ma présence aussi longtemps, me dise” c’est pourquoi tu ne joues pas “, mais je n’ai jamais compris cela. C’était de fausses promesses. Je m’entraînais dur et j’étais pointu, j’étais prêt à jouer ces matchs. Quand tu travailles dur à l’entraînement et que tu ne joues pas à la fin, c’est très frustrant.

Ces promesses ont été faites par Ole Gunnar Solskjaer. L’ancien manager de Manchester United aurait assuré à Lingard qu’il aurait suffisamment de temps de jeu. Avant la campagne 2021/22, le milieu de terrain a terminé une saison réussie en prêt à West Ham. Lingard a marqué neuf buts en seulement 16 matches de Premier League pour les Hammers.

“Les gens voulaient que je me lance comme je l’ai fait à West Ham, mais ce n’est pas parfois comme ça”, a poursuivi Lingard. “Je n’ai pas eu une bonne pré-saison et j’ai eu un problème avec mon tendon d’Achille car je m’entraînais tout seul [before the move]. J’essayais de passer à travers les matchs et je ne me sentais pas à 100%, mais je voulais quand même me battre pour mon équipe.

Lingard souffre de fausses promesses à United

Néanmoins, Solkjaer n’a jamais donné à Lingard une place dans son onze de départ cette saison-là. Le Norvégien a été licencié fin novembre 2021 et remplacé par Ralf Rangnick. Le temps de jeu de Lingard n’a pas non plus augmenté sous Rangnick. En fait, il n’a fait que deux départs en Premier League pendant toute la campagne 2021/22.

Lingard affrontera désormais son ancien club pour la première fois depuis son départ l’été dernier. Il espère certainement montrer à United ce qu’ils ont peut-être manqué.

PHOTO : IMAGO / Sportimage