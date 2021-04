est revenu à la forme qu’il avait montrée alors que l’Angleterre atteignait les demi-finales de la Coupe du monde 2018, mais il admet qu’avant son transfert de prêt àil a pensé à quitter le football. La forme de l’attaquant de 28 ans s’est effondrée après la Coupe du monde, perdant sa place dans lepremière équipe. Il a déclaré au talk-show basé sur YouTube « Presenting » que sa santé mentale s’était détériorée au point qu’il envisageait d’arrêter ou du moins de prendre un temps d’arrêt du jeu. « J’aurais pu facilement quitter en lock-out (le premier en mars de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus) », a-t-il déclaré. « J’aurais pu être comme ‘non, je ne veux pas le faire, j’arrête, je donne Mais le combat en moi me ramène toujours à la vie. Ne pas quitter le football, juste prendre un temps mort, vraiment. J’allais dans des matchs heureux assis sur le banc, et ce n’est pas moi. «

La forme de Lingard a été transformée depuis que le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, lui a donné le feu vert pour rejoindre West Ham.

Il a retrouvé sa place dans l’équipe d’Angleterre car son dynamisme a été un facteur majeur derrière le défi improbable des Hammers pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Cependant, il a déclaré qu’avant le déménagement, il ne pouvait pas se concentrer correctement sur le football.

«Mon esprit n’était pas là, je n’étais pas du tout concentré», a-t-il déclaré.

«Je pensais à autre chose et, évidemment, je mettais le tout en bouteille en essayant de jouer au football, vous êtes tendu, vous êtes stressé et vous ne pouvez pas le faire.

«Il y avait des jours où j’avais l’habitude d’avoir un jeu à 20 heures et nous allions à l’hôtel l’après-midi, je dormais de deux à quatre heures, fermais mes rideaux dans l’obscurité, puis nous nous réveillions dans l’obscurité et vous n’obtenez pas de soleil.

«Alors les médecins m’ont conseillé, dès que vous vous levez le matin, sautez du lit, ouvrez les rideaux et même les petites choses peuvent vraiment changer votre attitude.

‘JE N’ÉTAIS PAS JESSE LINGARD’

Lingard a finalement approché Solskjaer en 2019 pour admettre sa tourmente intérieure, mais au moment où il a été prêté à West Ham, il n’avait pas commencé un match par équipe depuis plus d’un an.

« J’ai l’impression que vous n’êtes pas la même personne, j’ai l’impression que je n’étais pas Jesse Lingard », a-t-il ajouté.

«Même dans les matchs de football, j’avais l’impression que le match me passait juste, comme si je ne voulais tout simplement pas être là – c’était fou.

«Je me suis ouvert à United et je leur ai dit ce que je traversais, ce que ma mère vivait et ils sont toujours là pour m’aider.

«J’ai eu d’autres médecins qui m’ont aidé, ce qui a été génial et pendant le verrouillage, j’ai repris la tête.»

Lingard dit que le verrouillage s’est avéré être l’étincelle qui a rallumé le fusible et s’est ramené à la personne qu’il avait été.

«Je sens que le verrouillage m’a fait une transition d’une certaine manière», a-t-il déclaré.

«Je regarde mes anciens matchs, les matchs de la Coupe du monde et les anciens matchs auxquels je jouais et je pense que ‘oui, c’est le vrai Jesse Lingard’.

«Quand j’ai finalement ouvert et que tout le monde a compris que c’était comme, ‘oh, c’est pourquoi’, alors maintenant c’est juste moi qui me remets la tête, le football et aider ma mère, et je n’ai pas le temps pour autre chose vraiment.

