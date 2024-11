Jesse Eisenberg s’est senti « immédiatement embarrassé » lorsqu’il a rencontré Kieran Culkin

Jesse Eisenberg a écrit, réalisé et joué dans « A Real Pain » avec Kieran Culkin

Jesse Eisenberg a dû changer ses habitudes en dirigeant la star de Succession, Kieran Culkin, pour Une vraie douleur.

Jesse a écrit et réalisé le film, tout en partageant la vedette avec Kieran, qui l’a fait se sentir comme un « hack ».

Racontant le premier jour de tournage, il a raconté Page six que lorsqu’il a demandé au lauréat d’un Emmy de se tenir sur une marque, l’acteur l’a interrogé et l’a convaincu de se laisser suivre par les caméras dans un style documentaire.

« Il a dit : ‘Pourquoi devrais-je rester là-bas ?’ » se souvient Eisenberg. « J’ai dit : ‘Nous avons cette magnifique photo, ces statues derrière vous et c’est magnifique’ et il ne voulait tout simplement pas rester sur cette position. »

Il a noté que le style documentaire « était si drôle, si vivant ».

Le réseau social La star a ajouté : « Et j’ai réalisé, OK, la façon dont nous allons filmer Kieran sera, vous savez, avec la caméra sur l’épaule de notre caméraman et sans obtenir le genre de vues magnifiques que j’avais prévu depuis des mois. .»

« Je me suis immédiatement senti gêné », a-t-il partagé à propos de l’interaction, ajoutant : « J’essaie toujours de réfléchir au comportement que je peux changer, qui est le mien et je pensais, ouais, j’ai probablement tort ici. . Faisons le film qui permettra à Kieran d’exceller le plus.

Dans Une vraie douleur, Jesse et Kieran incarnent deux cousins ​​nommés David et Benji Kaplan, qui font une tournée en Pologne pour honorer leur grand-mère. Le film est inspiré de la tournée du réalisateur dans le pays en 2008 avec sa femme. Il a déjà reçu des critiques élogieuses et affiche une note de 93 % sur Rotten Tomatoes.