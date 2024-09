Jesse Eisenberg parle de « A Real Pain », le meilleur affrontement entre cousins ​​de l’automne

Il a fallu une parenthèse dans une publicité en ligne pour mettre en lumière les idées disparates que Jesse Eisenberg rassemblait pendant l’écriture de ce qui allait devenir son deuxième long métrage en tant que réalisateur, « A Real Pain ».

C’était une publicité pour un voyage sur le thème de l’Holocauste qui mentionnait entre parenthèses « avec déjeuner ».

« Et je me suis dit que c’était ce que ces deux personnages devraient faire », explique Eisenberg, sa cadence s’accélérant tandis que sa bouche s’efforce de suivre son cerveau. « Ils devraient faire une tournée sur l’Holocauste, essentiellement une tournée sur l’Holocauste dans une banlieue américaine de classe moyenne. On peut placer ces types qui traversent leurs propres difficultés existentielles et interpersonnelles dans le contexte d’une véritable tragédie historique. Et maintenant, on a un film qui peut aborder ce genre de problèmes parce qu’il peut être soutenu par quelque chose de bien plus grand. »

Lorsqu’Eisenberg parle, il s’arrête souvent, recule et recommence une phrase, comme s’il y avait un crayon dans son esprit qui éditait son dialogue pendant qu’il parle.

« Et vous pourriez aussi faire des commentaires sur le tourisme tragique et sur le fait que vous souhaitez visiter un camp de concentration pendant la journée, mais séjourner dans un Radisson [hotel] « La nuit », poursuit-il. « Et c’est tout simplement ironique de monter dans un train et de s’asseoir en première classe pour aller dans un camp de concentration où vos ancêtres auraient été littéralement entassés dans des wagons à bestiaux et la moitié d’entre eux seraient morts sur le chemin vers ce même camp. »

Raconté avec une touche sérioso-comique, « A Real Pain » (en salles le 1er novembre) explore les véritables profondeurs qui sous-tendent les petites querelles familiales et les préoccupations mineures face à des tragédies plus vastes et à des tourbillons émotionnels, avec un œil sensible à la fois pour les détails aigus et pour la situation dans son ensemble.

Eisenberg joue le rôle de David, un New-Yorkais marié avec un jeune fils et un emploi de milieu de gamme dans la publicité. Lui et son cousin Benji – incarné par Kieran Culkin dans une performance vibrante et douloureuse – étaient comme des frères quand ils étaient plus jeunes, mais se sont éloignés à l’âge adulte. Benji, un peu bavard et vagabond, ne s’est jamais vraiment trouvé, du moins pas selon les critères de David. Après la mort de leur grand-mère adorée, ils partent en Pologne pour visiter des sites historiques de l’Holocauste, voir l’ancienne maison de leur famille et renouer des liens d’une manière qu’aucun d’eux n’aurait pu anticiper.

Pour parler de « A Real Pain », Eisenberg a récemment participé à un appel Zoom depuis la Hongrie, où il tourne le troisième film de la franchise à succès « Insaisissables », dans lequel il joue le rôle d’un membre d’un groupe de magiciens criminels. (« Cela se passe bien et c’est assez différent du film dont nous parlons », rapporte Eisenberg.)

« A Real Pain » rassemble plusieurs fils conducteurs, tant personnels que professionnels, pour l’acteur. Eisenberg avait dit un jour à sa grand-tante, dont il était très proche, que s’il tournait un jour un film en Europe, il visiterait l’ancienne maison familiale en Pologne, où elle avait vécu étant petite. C’est ainsi qu’en 2008, lors du tournage de « The Hunting Party » en Bosnie, il s’y est rendu.

« Ma femme et moi avons assisté à presque toutes les activités que font les personnages du film », explique Eisenberg, 40 ans.

Cette expérience, qui comprend la rencontre de cousins ​​vivant encore en Pologne, a inspiré Eisenberg pour sa pièce de théâtre « The Revisionist » en 2013, dans laquelle il a joué aux côtés de Vanessa Redgrave, explorant bon nombre des mêmes thèmes que ce qui allait devenir « A Real Pain ». Il a également écrit une nouvelle, « Mongolie », publiée dans le magazine Tablet en 2017, à propos de deux gars voyageant ensemble qui ont une crise existentielle.

En filtrant tout cela à travers le personnage de Benji, Eisenberg a obtenu exactement ce dont il avait besoin.

« J’aurais pu avoir un personnage qui serait une sorte de nihiliste irréductible, qui dénoncerait à tout moment leur hypocrisie », explique Eisenberg. « Et donc, il m’a semblé que c’était une configuration parfaite pour un long métrage. »

Kieran Culkin et Jesse Eisenberg dans « A Real Pain », écrit et réalisé par Eisenberg. (Photos Searchlight)

Lors de sa première au Festival du film de Sundance, le film a été acheté par Searchlight Pictures pour 10 millions de dollars, a remporté le prix du scénario Waldo Salt et a été accueilli avec des éloges quasi unanimes. Il s’agissait d’un grand changement par rapport au précédent film d’Eisenberg en tant que scénariste-réalisateur, When You Finish Saving the World (2022), qui a laissé de nombreux spectateurs froids dans sa description de la relation tendue entre une mère et son fils adolescent.

Eisenberg se souvient que lors du montage de son premier film, il l’a montré à un monteur de renom qui l’a ensuite appelé et lui a crié pendant plus d’une heure que ses personnages et son histoire n’autorisaient jamais le public à entrer.

« J’ai compris que ce serait probablement un thème récurrent », se souvient Eisenberg. « Je pouvais le constater. La certitude avec laquelle il m’a éviscéré indiquait que ce ne serait pas une opinion isolée. »

Ainsi, lorsqu’il a décidé d’écrire son prochain projet, il a gardé ces commentaires à l’esprit.

« J’ai commencé avec l’intention très explicite de créer des personnages plus attachants et plus sympathiques », explique Eisenberg. « J’aurais probablement fait quelque chose d’un peu plus caustique. »

Eisenberg a pris soin de tirer les leçons de son premier film avant de passer au second. « J’apprends, mais je n’apprends pas nécessairement ce qu’il faut faire de mieux », dit-il. « Ce que j’apprends, c’est ce à quoi le public est ouvert. Et pour moi, mon premier film est exactement ce que je voulais faire. Et le fait que beaucoup de gens ne l’aient pas apprécié est aussi surprenant pour moi que le fait que les gens aiment ce nouveau film. »

Les deux films d’Eisenberg ont été produits par Fruit Tree, la société de production dirigée par Emma Stone, son mari Dave McCary et la productrice Ali Herting. Eisenberg et Culkin se sont rencontrés pour la première fois lorsque Culkin sortait avec Stone et est venu visiter le tournage de la comédie d’horreur « Zombieland » de 2009, dans laquelle Stone et Eisenberg partageaient l’affiche.

« Je me souviens avoir pensé en toute honnêteté : « Waouh, c’est l’acteur le plus gentil de ma génération », raconte Eisenberg, « parce que lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, il m’avait vu dans « The Social Network » et m’avait dit une chose très gentille. Et je me souviens avoir pensé : « Oh mon Dieu, c’est tellement inhabituel que de la part d’un pair, on reçoive ce compliment totalement dénué d’égoïsme. » »

Lors de l’écriture de « A Real Pain », Eisenberg pensait initialement jouer le rôle de Benji, mais ses producteurs l’ont convaincu que les extrêmes émotionnels du personnage pourraient être trop importants alors qu’il réalisait également le film. Ce sont sa femme et sa sœur qui ont toutes deux suggéré Culkin pour le rôle.

Parlant au téléphone depuis Brooklyn (il est dans une voiture en route pour une projection du film), Culkin se rappelle que c’est l’un des seuls scénarios qui l’a fait vraiment rire aux éclats lorsqu’il l’a lu pour la première fois. Et aussi qu’il a reconnu le comportement de Benji.

« C’est exactement comme quelqu’un que je connais », dit Culkin, qui aura bientôt 42 ans. « Comment a-t-il pu entrer dans la tête de ce type ? J’ai entendu des gens qui ont vu le film dire : « Oh, j’ai un Benji dans ma vie ». Je me suis dit : « Vous le connaissez aussi ? Est-ce le même que le mien ? » »

Lorsque Culkin et Eisenberg étaient ensemble pour promouvoir le film à Sundance, la dynamique entre eux était étonnamment proche de celle entre Benji et David, dans le sens où il y avait évidemment une profonde affection et un profond respect, mais aussi un côté agaçant sous-jacent. Ils savaient tous deux comment rendre l’autre un peu fou.

« Quand nous avons commencé à travailler ensemble, il y a eu une complicité immédiate, quelque chose a fonctionné tout de suite », raconte la star de « Succession ». « Nous avons vraiment appris à nous connaître en incarnant ces personnages et en voulant que ça marche. »

« Kieran a une capacité naturelle à se faire aimer », explique Eisenberg. « Je lui ai dit le deuxième ou le troisième jour de tournage qu’on entendait toutes ces histoires horribles de réalisateurs lubriques qui tombaient amoureux de leurs jeunes ingénues, et je me suis dit : « J’ai l’impression d’avoir ça pour toi. Tu es le personnage le plus adorable, le plus brillant, le plus charmant, le plus intéressant, le plus énigmatique, le plus méchant mais aussi le plus doux et le plus audacieux mais le plus pathétique. » Et il projette tout cela parce qu’il fait partie de ces gens qui sont totalement en phase avec eux-mêmes. »

Alors que David et Benji poursuivent leur voyage avec d’autres touristes (le casting du film comprend Will Sharpe dans le rôle du guide et Jennifer Grey, Daniel Oreskes, Liza Sadovy et Kurt Egyiawan dans les rôles des autres voyageurs), ils se rendent finalement au camp de concentration de Majdanek en Pologne, une séquence profondément émouvante du film. (Certains des producteurs et membres de l’équipe polonaise du film avaient également travaillé sur le drame sur l’Holocauste de Jonathan Glazer, « The Zone of Interest », tourné à Auschwitz.)

À droite, Culkin et Eisenberg dans « A Real Pain ». (Photos Searchlight)

Une fois que la production a obtenu l’autorisation de tourner dans le camp, les aspects pratiques du tournage d’un film ont commencé à se poser. Comment le chef électricien fera-t-il passer les câbles pour alimenter les lumières afin de filmer dans une chambre à gaz ? Où les acteurs se feront-ils coiffer et maquiller ? Où l’équipe déjeunera-t-elle ?

« C’est une chose à laquelle je n’aurais jamais pensé penser ou que je n’aurais jamais pensé voir », dit Eisenberg. « Et tout le monde est incroyablement respectueux. Ce sont des Polonais. Cela s’est passé sur leur terre. Ils ont grandi en étant incroyablement respectueux de cette histoire.

« J’ai eu le sentiment que c’était si étrange de devoir réfléchir à des applications pratiques et cinématographiques pour ce lieu de tragédie historique. Et puis, j’ai pensé : « Attendez une seconde, c’est la plus belle chose que cette équipe polonaise essaie si gentiment et généreusement de trouver des moyens de donner vie à mon imagination, pour honorer ma famille ». »

Eisenberg continue de réfléchir et de se dire : « Ce que nous faisons ici est magnifique, il raconte une histoire et montre un endroit dont beaucoup de gens ne croient plus aujourd’hui qu’il existe. C’est donc devenu pour moi un cadeau vraiment incroyable que je recevais à la fois des gens qui travaillaient là-bas et de cette équipe polonaise qui a été obligée de se rendre dans cet endroit très inconfortable pour une journée de tournage. »

Le plus grand succès du film est peut-être le fait qu’il alterne entre deux cousins ​​qui s’agacent l’un l’autre et qui réfléchissent à l’énormité d’une tragédie mondiale. « A Real Pain » existe toujours à une échelle à laquelle on peut s’identifier. Dans cet esprit, il s’agit en effet du propre fils d’Eisenberg, Banner, qui apparaît brièvement dans le rôle du fils de David à quelques moments du film. Leurs conversations FaceTime à l’écran tournent principalement autour de l’obsession du jeune garçon pour la hauteur des immeubles.

« C’était il y a quatre obsessions », dit Eisenberg, notant que les intérêts de son fils se sont depuis déplacés vers la cuisine et la magie.

Une fois qu’il aura terminé le tournage de Insaisissables 3, Eisenberg se consacrera à la réalisation d’un autre film, toujours produit par Fruit Tree, basé sur sa pièce Happy Talk, une autre étude de la dynamique interculturelle. Et bien qu’il y ait un autre rôle pour son fils, Eisenberg dit : « Il sait qu’il aura un rôle moins important dans mon prochain film et je dirais déjà qu’il est légèrement rancunier. »

Comme « A Real Pain » l’explore avec grâce, avec la famille, c’est toujours quelque chose.