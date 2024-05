Jesse Eisenberg demande la nationalité polonaise

Jesse Eisenberg a demandé la citoyenneté polonaise. Dans une récente interview accordée au journal polonais « Glos Wielkopolski », il a déclaré qu’il avait déposé sa demande il y a neuf mois et qu’il « attendait désormais la signature finale ».

« Ma famille vient du sud-est, de Krasnystaw, la famille de ma femme [Anna Strout] La famille est originaire de Łódź. Nous voulions avoir une plus grande connexion avec la Pologne. J’aimerais travailler davantage ici », a-t-il déclaré.

« En grandissant, j’ai entendu des histoires sur les relations entre les Polonais et ma famille juive et toutes ces histoires étaient formidables : nous étions les meilleurs amis des Polonais. Ma famille a vécu à Krasnystaw jusqu’à la guerre, une personne a survécu à la guerre et a déménagé à Szczecin. Malheureusement, elle est décédée du Covid, donc c’était assez récent.

Variété a contacté les représentants d’Eisenberg pour commentaires.

La star des « Réseaux Sociaux » était en Pologne en tant qu’invitée du congrès Impact’24. Auparavant, il avait tourné « A Real Pain » à la campagne. Eisenberg a réalisé, écrit et joué dans ce film, aux côtés de Kieran Culkin de « Succession ». Le film, présenté en avant-première à Sundance, voit deux cousins ​​se rendre en Pologne à la recherche de leurs racines.

Eisenberg a déclaré que le film avait été tourné dans tous les endroits d’où est originaire sa famille, notamment à Lublin, Varsovie, Krasnystaw, ainsi qu’à Kraśnik et Radom.

« Pendant que je travaillais ici, j’ai rencontré des personnes qui occupaient des postes liés au gouvernement. Je leur ai dit : « J’aimerais créer de meilleures relations entre les Juifs et les Polonais. Pour moi, c’est vraiment dommage qu’ils ne soient pas géniaux. J’aimerais beaucoup faire ça. Ma famille est d’ici, la famille de ma femme est d’ici. Existe-t-il un moyen pour nous de demander la citoyenneté polonaise ? »

Eisenberg réalisera ensuite un film dans le New Jersey sur « une femme très timide qui rejoint un théâtre communautaire » et réalisera « Now You See Me 3 ».

« Il tourne à Budapest – j’aimerais qu’il puisse tourner ici, bien sûr, mais la Hongrie a ces incitations fiscales qui attirent les cinéastes américains, ce que j’aurais aimé que la Pologne ait », a-t-il déclaré. Mais il reviendra.

Il a déclaré qu’il était attiré par la Pologne « d’une manière personnelle », car c’est là que sa famille « a vécu pendant tant de générations, de siècles ». «Cela me fait me sentir connecté à quelque chose. En Amérique, tout le monde est très nouveau, à l’exception des premiers arrivés, les Amérindiens. La Pologne m’a fait ressentir un véritable lien avec quelque chose d’historiquement plus grand que moi.

Parler à Variétéla productrice de « A Real Pain », Ewa Puszczyńska, a admis que l’équipe d’Eisenberg était prête à revenir pour un autre film.

« Les incitations sont formidables, mais ce pool de ressources est limité. [They were] Je pensais réaliser un autre projet en Pologne, mais l’argent avait disparu. Le système devrait fonctionner toute l’année », a-t-elle déclaré.

« Avec ces films, nous avons prouvé que nous pouvons organiser efficacement la production en Pologne à chaque étape. Dans le cas du film de Jesse Eisenberg, tout le monde était polonais, à l’exception des acteurs et du réalisateur », a poursuivi Puszczyńska.