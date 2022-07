« J’essaierai de changer la couleur de la médaille la prochaine fois » : Neeraj Chopra s’ouvre après avoir écrit l’histoire

Neeraj Chopra continue de rendre l’Inde fière de son héroïsme sur les grandes plateformes internationales. Le joueur de 24 ans a écrit l’histoire en décrochant l’argent au Championnat du monde d’athlétisme 2022 en cours aux États-Unis. Avec le meilleur lancer de 88,13 mètres, le joueur de 24 ans est devenu le tout premier athlète masculin d’athlétisme à remporter une médaille d’or aux championnats du monde. Il est désormais le deuxième athlète indien à remporter une médaille lors de cet événement prestigieux après le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George, qui a décroché le bronze lors de l’édition 2003 à Paris.

Après son podium historique, Chopra s’est entretenu avec la Sports Authority of India (SAI) et a exprimé ses sentiments à propos de son exploit.

« Je me sens vraiment bien aujourd’hui d’avoir remporté une médaille d’argent pour le pays. L’année prochaine encore, nous avons les Championnats du monde, et l’objectif sera de faire mieux là-bas. Un grand merci à SAI, à la fédération et au gouvernement qui nous ont soutenus et nous ont donné un entraîneur étranger, et nous ont envoyés à l’étranger pour nous entraîner. J’espère que dans tous les sports, nous continuerons à être soutenus et nous ferons plus de progrès », a déclaré Chopra.

Chopra a en outre évoqué les conditions météorologiques sur le site qui n’étaient “pas bonnes” car “la vitesse du vent était trop élevée”. Il a également salué la performance du champion en titre Anderson Peters qui a remporté l’or.

“Bien que les conditions n’étaient pas bonnes et que la vitesse du vent était trop élevée, j’étais confiant que je ferais bien. Je suis satisfait du résultat; Je suis heureux d’avoir pu gagner une médaille pour mon pays. Cela aurait pu sembler facile, mais Anderson a dû faire un énorme effort pour franchir 90 mètres. Il est leader mondial cette année, lançant de très bons lancers, plusieurs au-dessus de 90 mètres. Je suis heureux qu’il ait travaillé si dur. C’est bien pour moi aussi, j’ai une bonne compétition », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas ressenti de pression du fait que je suis championne olympique. J’ai cru en moi même après le troisième lancer. J’ai fait un retour et j’ai gagné l’argent, ça faisait du bien. J’essaierai de changer la couleur de la médaille la prochaine fois », a-t-il ajouté.

L’autre Indien dans la mêlée, Rohit Yadav a terminé 10e avec un meilleur lancer de 78,72 m. Rohit avait terminé 11e au classement général de la ronde de qualification avec un meilleur lancer de 80,42 m.

