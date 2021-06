La paire russe non classée Vesnina et Karatsev a dépassé les troisièmes têtes de série Demi Schuers et Wesley Kolhoff pour se mettre à un match de la gloire à Roland-Garros, organisant une finale contre l’Américaine Desiree Kravchik et le Britannique Joe Salisbury quatre mois seulement après avoir décidé de former leur partenariat.

Le duo gagnera près de 150 000 $ s’il gagne, avec la vétéran Vesnina, qui revient après la longue mise à pied alors qu’elle est devenue mère, louant la demi-finaliste de l’Open d’Australie en tant que « grand partenaire » à qui elle donne occasionnellement des entretiens d’encouragement.

« J’ai été surpris quand j’ai reçu un message de lui », le joueur de 34 ans a été admis à l’ATP avant sa victoire en demi-finale à Paris.

« Il m’a écrit en février. Je n’avais joué qu’un seul match à Doha, et il a écrit : ‘Hé, tu aimerais jouer avec moi en double mixte à Roland Garros ?' » J’ai répondu : « Aslan, c’est maintenant février. «

Cette suggestion a conduit à une course extrêmement réussie qui a emmené les deux joueurs bien plus loin que leurs défaites prématurées lors de leurs matchs en simple.

Karatsev a connu une rare sortie précoce dans le contexte de sa forme actuelle, alors que l’Allemand Philip Kohlschreiber a battu le numéro 26 mondial en quatre sets.

Vesnina est classée 1 096e au classement, mais son statut a été protégé en raison de sa grossesse, remportant ses premiers matchs à la pièce maîtresse avant de sortir en deux sets contre la Kazakhe Elena Rybakina.

« J’aime jouer avec Aslan », elle a dit. « Il est toujours sérieux mais je suis plus détendu.

« C’est formidable que nous ayons des matchs aussi importants. C’est ce dont vous avez besoin : une grande arène, des nuls importants, un super tie-break. De tels matchs sont nécessaires pour grandir et progresser.

« C’est un gars très calme; il ne parle pas beaucoup. Il est plus concentré sur lui-même – sur ses pensées et son jeu. J’essaie de détendre un peu l’atmosphère.

« Je lui dis : ‘Tu es le meilleur sur le court. Joue juste ton tennis. Suivez le courant, c’est votre jeu. Vous vous débrouillez très bien. Vous êtes juste le meilleur maintenant.’ J’essaie de lui donner confiance.

«C’est un très bon exemple d’un joueur qui n’a pas abandonné, qui continue de travailler dur, de croire, de jouer de plus petits tournois. Il a toujours eu le jeu.

« C’était incroyable qu’il ait percé avec cette belle course à l’Open d’Australie, passant des qualifications aux demi-finales.

« Mais je pense que c’était un grand coup de pouce qu’il était dans l’équipe russe la semaine avant de remporter la Coupe ATP. Je pense que cela lui a donné confiance et confiance en lui, car lorsque vous êtes dans l’équipe et que vous avez les coups, vous avez juste besoin d’un peu de confiance.

Vesnina a remporté chaque double du Grand Chelem une fois à l’exception de l’Open d’Australie, mais son seul titre en double mixte de sa carrière à ce jour est venu à Melbourne.

Elle cherche maintenant à répéter cette victoire et pourrait même aller à nouveau aux Jeux olympiques, après avoir remporté l’or en double à Rio en 2016.

« Nous avons parlé avant le tournoi, il y a environ deux mois, et je lui ai demandé d’essayer de jouer avec moi dans la catégorie mixte », a expliqué Karatsev, appelant leur voyage potentiel aux jeux de Tokyo « une bonne opportunité. » « Elle a une bonne expérience et a eu une belle carrière. »

Karatsev admet qu’il apprend, ayant besoin du plus grand double nous de Vesnina pour remporter une victoire épique contre les deuxièmes têtes de série Rajeev Ram et Nicole Melichar qui a abouti à un tie-break 10-8.

« Elle était vraiment excitée », dit-il à propos de ce thriller. « Je n’ai pas montré que j’étais motivé, mais j’essayais de me concentrer sur le jeu.

« Dans le deuxième set, elle restait motivée et elle me disait toujours que nous jouions bien –« continuez, continuez ».

« Parfois, elle me donne des conseils, où je dois couvrir davantage et où je dois ouvrir davantage. Elle partage son expérience. »