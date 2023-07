«J’essaie de le traiter»: Sir Elton John remercie les fans après la tournée «magique» d’hier soir | Actualités Ents & Arts

Sir Elton John a déclaré qu’il « essayait toujours de traiter » son dernier concert après avoir terminé sa tournée après plus de 50 ans de performances à travers le monde.

En 2018, la superstar a annoncé que son spectacle Farewell Yellow Brick Road serait son dernier, et sa deuxième soirée à la Tele2 Arena de Stockholm samedi a marqué l’achèvement d’une série de 330 dates.

Il portait quatre costumes éblouissants et le leader de Coldplay, Chris Martin, a envoyé un message surprise.

Dans un post Instagram lundi, Sir Elton a écrit: « Lorsque nous avons entamé ma dernière tournée en 2018, je n’aurais pas pu prévoir dans mes rêves les plus fous les rebondissements et les hauts et les bas de cette tournée – et du monde entier – aurait connu au cours des 5 prochaines années.

« Et à chaque étape du chemin, mes fans ont été là. Vous êtes resté avec moi, vous m’avez soutenu, vous avez été patient et vous avez continué à participer à chaque dernier spectacle.

« Samedi soir était magique. J’essaie de le traiter et je ne pense pas que cela va s’enfoncer avant un moment que j’ai enfin fini de tourner.

« Je ne peux pas vous dire à quel point vous allez tous me manquer et à quel point votre soutien m’a rendu humble – il restera avec moi pour toujours. »

Il a déclaré avoir joué devant plus de six millions de personnes depuis le début de la tournée il y a cinq ans.

Sir Elton John ferme Glastonbury avec un adieu historique

Image:

Elton John se produisant sur la scène Pyramid au festival de Glastonbury le mois dernier





L’ensemble de deux heures et demie a également vu une interprétation émotionnelle de Candle In The Wind – qu’il avait adaptée pour les funérailles de Diana, princesse de Galles en 1997.

Son classique, Rocketman – la chanson qui a donné son nom à son biopic, avec Taron Egerton jouant le chanteur – ainsi que d’autres succès tels que Your Song et Tiny Dancer ont également été présentés.

Le chanteur a également révélé que des gens étaient venus du monde entier depuis des endroits comme l’Angleterre, l’Australie et les États-Unis pour lui « dire au revoir », y compris des membres de sa famille du côté de sa mère et de son père.

Les dates de concert Farewell Yellow Brick Road de Sir Elton sont l’une des tournées de concerts les plus rentables depuis le début des enregistrements, Billboard rapportant qu’il est le premier à réaliser 900 millions de dollars (701 millions de livres sterling) de ventes de billets.