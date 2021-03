Jessa Duggar partage la douce photo de son fils Henry, 4 ans, embrassant sa fille Ivy, 1 an, après avoir révélé qu’elle était enceinte de son quatrième enfant

JESSA Duggar a posté une photo sentimentale de ses deux petits enfants jouant après avoir partagé la nouvelle de sa quatrième grossesse.

Le Comptant sur La star a annoncé la nouvelle passionnante qu’elle accueillerait son quatrième enfant le 18 février, après des mois de spéculation des fans.

Jessa, 28 ans, a pris à Instagram aujourd’hui pour partager une douce image de ses deux plus jeunes enfants jouant dans la cuisine.

La jeune maman a montré son fils Henry, 4 ans, et sa fille Ivy, 1 an, assis dans un panier à linge pendant qu’ils riaient et plaisantaient ensemble.

Sur la première photo, les enfants ont souri, tandis que sur la seconde, Ivy s’est penchée pour embrasser son frère aîné.

La star de télé-réalité a légendé sa photo: « Ivy et Henry dans leur voilier en ce beau matin de printemps * presque *. 🤍🤍 »

Jessa et son mari Ben Seewald étaient ravis d’apprendre leur nouvelle grossesse après que le couple ait fait une fausse couche l’année dernière.

Ben a parlé à ET concernant la situation: «Après la perte déchirante d’un bébé l’année dernière, nous sommes ravis de vous annoncer qu’un autre petit Seewald est en route!

« La grossesse se déroule bien, et bébé et Jessa vont bien. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour le précieux cadeau d’une nouvelle vie!

« Les enfants sont ravis et nous avons hâte d’accueillir ce petit dans nos bras cet été. »

En plus des deux tout-petits, le couple partage également Spurgeon, âgé de cinq ans.

Jessa s’est également rendue sur Instagram pour partager la parole de son futur bébé, alors qu’elle publiait une échographie de son échographie.

«Merci, mon Dieu, pour ce précieux cadeau! #RainbowBaby 🌈 », écrit-elle joyeusement.

Dans une vidéo partagée plus tard, la pieuse baptiste a détaillé sa santé avec la grossesse en cours.

«Je me sens bien, heureux d’être hors du premier trimestre. J’étais assez malade mais je me sens bien maintenant, j’ai plus d’énergie.

Elle a également expliqué l’excitation générale dans la maison pour un nouveau frère, ajoutant: «Spurgeon et Henry sont très excités. Ils comprennent. Nous avons de petites applications de grossesse sur mon téléphone que nous examinons et elles peuvent voir les mises à jour des progrès et de la croissance du bébé. «

Jessa et Ben se sont mariés en novembre 2014 et ont accueilli leur premier fils un an plus tard.

Le couple TLC a maintenu une tradition de ne pas annoncer le sexe et de le garder secret de leur famille jusqu’à l’arrivée du bébé, et continuera de le faire pour cet enfant.

Les rumeurs ont commencé à se répandre à Thanksgiving l’année dernière, lorsque la jeune maman a été vue en train d’enfiler un pantalon de survêtement lors d’une réunion de famille.

Les fans se sont précipités sur Reddit pour partager leurs théories sur la possibilité, une écriture: « Blessa ne portant que 2 paires de pantalons de survêtement pour Thanksgiving chez les Seewalds?

«Je parie qu’elle est enceinte», spécula bientôt une autre.

Jessa semblait aussi couvrir sa « bosse » sur une photo de vacances en famille en décembre, en gardant une tenue ample tout au long de la saison de Noël.

Les adeptes de la famille Duggar pensaient que la star de télé-réalité était enceinte en mars 2020, bien qu’elle n’ait jamais officiellement annoncé la nouvelle.

Des mois plus tard elle et son mari ont révélé qu’elles étaient effectivement enceintes pendant la pandémie mais qu’elles avaient perdu l’enfant.