Jessa Duggar enfreint les règles de grossesse des parents et révèle qu’elle n’accouche PAS à la maison ou révèle le sexe du bébé à naître

JESSA Duggar a décidé de rompre avec les règles strictes de grossesse de ses parents en ne révélant pas le sexe de son enfant et accouchera en « milieu hospitalier » plutôt qu’à la maison.

le Comptant sur La star a atteint son troisième trimestre lors de sa quatrième grossesse avec son mari Ben Seewald, 26 ans.

9 Jessa va accoucher dans un hôpital Crédit : YouTube

Jessa, 28 ans, a donné à ses fans une « mise à jour de la grossesse » dans un nouveau vidéo Youtube alors qu’elle décidait de répondre à quelques questions sur le processus.

Après qu’un adepte ait demandé : « Quel est votre projet de naissance pour ce bébé ? la star de télé-réalité a expliqué qu’en raison de complications de santé, elle n’aura pas d’accouchement à domicile cette fois-ci.

« Ben et moi en avons beaucoup parlé et nous avons décidé de faire un accouchement à l’hôpital cette fois.

« Donc, ce sera différent. J’ai eu trois super accouchements à domicile, aucune complication avec l’accouchement lui-même, mais j’ai eu une hémorragie post-partum deux fois, avec mon premier et mon troisième.

9 Elle a répondu aux questions des fans sur sa grossesse Crédit : YouTube

9 Les Duggars prennent généralement en charge les accouchements à domicile Crédit : YouTube

« Pour cette raison, nous choisissons d’accoucher à l’hôpital afin de ne pas avoir à nous occuper du transport si je finis par avoir besoin de Pitocin », a-t-elle révélé.

Jessa a ensuite expliqué que son premier choix serait d’utiliser une sage-femme, mais dans l’État de l’Arkansas, ils ne permettent pas aux accouchements à domicile d’administrer Pitocin aux mères dans le besoin.

La famille Duggar est constituée de chrétiens fondamentalistes qui croient à l’extrême modestie et ne soutiennent pas certaines pratiques modernes telles que les accouchements à l’hôpital.

La plupart des femmes de la famille ont opté pour l’accouchement à domicile, à moins qu’une complication médicale n’en décide autrement.

9 Jessa ne divulguera pas le sexe de l’enfant avant la naissance Crédit : YouTube

9 Elle et son mari ont maintenu cette tradition avec les quatre enfants Crédit : Instagram

Plus tard dans son confessionnal, Jessa a également admis qu’elle ne partagerait le sexe de l’enfant avec personne avant la naissance.

Après avoir été sondée par un fan curieux, elle a répondu: « Non, nous ne le sommes pas. Alors Ben et moi avons fait des allers-retours et avons continué à en parler.

« Je pense que puisque nos enfants sont plus âgés maintenant, nous avons un enfant de cinq ans et un enfant de quatre ans, nous pensions, eh bien, ils seraient probablement très excités de connaître le sexe du bébé », a-t-elle admis.

« Nous avions prévu comme si nous allions leur dire, mais plus nous en parlions, nous nous disions que c’était en quelque sorte notre tradition avec chaque bébé jusqu’à présent.

9 Le couple partage actuellement trois petits, Spurgeon, Henry et Ivy Crédit : Instagram

9 Ils se sont mariés en 2014 Crédit: Blog de la famille Duggar

Jessa a poursuivi: « Nous découvrons le sexe du bébé et le gardons secret, et nous surprenons notre famille à la naissance du bébé.

« Eh bien, évidemment, si vous le dites à un enfant de quatre et cinq ans, plus rien ne restera secret.

La jeune maman a ensuite expliqué comment elle et Ben avaient « décidé » qu’ils « n’allaient pas le dire » à leurs enfants avant, et « quand le bébé naîtra, nous le leur dirons d’abord ».

« Spurgeon et Henry seront ceux qui l’annonceront aux grands-parents, tantes, oncles et cousins. »

9 Les fils de Jessa annonceront la bonne nouvelle au reste de la famille Crédit : @jessaseewald/Instagram

9 La star de Counting On n’est qu’à quelques semaines de l’accouchement Crédit : Michelle Alaine/Instagram

Jessa et son mari Ben ont gardé leurs quatre enfants genres un secret jusqu’à la naissance et continuera à le faire à l’avenir.

La date d’échéance de la personnalité de la télévision approche à grands pas, et fin mai, elle a été vue avec un énorme bosse de bébé tout en célébrant le Memorial Day en famille.

Dans une rare photo prise lors d’un barbecue, la mère de trois enfants portait un tee-shirt noir, un pantalon de survêtement gris et des Birkenstocks alors qu’elle optait pour un look confortable et décontracté.

La photo a été un peu surprenante, car les parents de Jessa, Jim Bob et Michèle détiennent également une politique stricte de jupes et de robes uniquement pour les membres féminins de leur famille.