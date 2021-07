Jessa Duggar accueille un quatrième enfant avec son mari Ben Seewald et le couple documente une naissance émotionnelle avec une vidéo intime

JESSA Duggar a accueilli son quatrième bébé avec son mari Ben Seewald après avoir fait une fausse couche l’année dernière.

le Comptant sur La star partage déjà ses fils Spurgeon, cinq ans, Henry, quatre ans, et sa fille Ivy, un avec Ben.

5 Jessa Duggar a partagé une vidéo intime avec les fans de sa quatrième naissance émotionnelle Crédit : Instagram

5 Jessa a accueilli son quatrième enfant Crédit : Instagram

Jessa, 28 ans, a officiellement accueilli son nouveau-né et son quatrième enfant au total et a partagé la nouvelle avec les fans dans un long Youtube vidéo.

Au début du clip de 10 minutes, la star de Counting On a documenté sa journée du mardi 13 juillet alors qu’elle ressentait « beaucoup de contractions ».

Cependant, elle a admis qu’elle « avait juste attendu » à l’époque car elle n’avait « aucune idée » du moment où elle accoucherait car elle était en avance pour ses deux premières grossesses mais en retard pour la dernière.

Elle a ensuite montré un aperçu d’elle assise à la maison avec ses trois petits le lendemain après son retour d’un rendez-vous chez le médecin.

« Tout a l’air bien, mon rendez-vous s’est bien passé. Nous nous détendons et jouons au Go Fish pour passer le temps », a-t-elle déclaré en attendant de commencer le travail.

Puis, le samedi 18 juillet, elle a partagé un extrait de son chuchotement depuis le salon à 3h15 du matin.

« J’ai des contractions toutes les 10 minutes depuis quelques heures. Je dirais qu’elles sont d’environ sept ou huit.

« C’est la vraie affaire pour moi », a-t-elle déclaré avant d’aller à l’hôpital.

Dimanche, Jessa et son mari Ben se sont filmés en train d’entrer dans l’établissement médical à la date prévue de l’accouchement.

TEMPS POUR LE BÉBÉ NUMÉRO QUATRE !

Ils sont arrivés à l’hôpital vers 15h30 alors que Jessa portait une robe noire ample tandis que son mari marchait à ses côtés avec plusieurs sacs.

Le couple taquine la naissance – car il ne s’agit que de la première partie de la série de vidéos – mais promet de partager plus de séquences avec « bientôt ».

En février, les stars de la réalité révélé qu’ils attendaient, après s’être souvenu de leur fausse couche « déchirante » en 2020.

Jessa et Ben ont dit HE dans un communiqué : « Après la perte déchirante d’un bébé l’année dernière, nous sommes ravis de partager qu’un autre petit Seewald est en route !

« La grossesse se passe bien, et bébé et Jessa se portent bien. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour le précieux cadeau d’une nouvelle vie !

« Les enfants sont ravis, et nous avons hâte d’accueillir ce petit dans nos bras cet été. »

La jeune maman a partagé une échographie de son petit à l’époque, révélant la date d’accouchement de son bébé cet été.

Dans une annonce vidéo à ses fans, Jessa a informé le public de ce qu’elle ressentait pendant sa grossesse.

«Je me sens bien, heureux d’être sorti du premier trimestre. J’étais assez malade mais je me sens bien maintenant, j’ai plus d’énergie.“

Les stars de TLC ont créé une tradition de ne pas alerter la famille du sexe du bébé jusqu’à sa naissance, et ont veillé à s’y tenir avec leur dernier ajout.

Malgré la nature secrète, ils ont préparé leurs autres enfants pour un nouveau frère, alors que Jessa a révélé à quel point ses fils étaient « excités » par la nouvelle.

« Spurgeon et Henry sont très excités. Ils comprennent. Nous avons de petites applications de grossesse sur mon téléphone que nous regardons et elles peuvent voir des mises à jour sur les progrès et la croissance du bébé. »

JOURNÉE DE PLAISIR EN FAMILLE

Fin mai, le couple chrétien fondamentaliste a passé du temps avec sa famille, malgré la date d’échéance imminente de Jessa.

La personnalité de la télévision a revêtu un look confortable pour la réunion, portant un pantalon de survêtement gris, un tee-shirt noir et des Birkenstocks.

Le groupe a célébré le week-end du Memorial Day avec un barbecue dans la cour, et L’énorme baby bump de Jessa était indubitable sous ses vêtements.

Bien que le couple ait de quoi être enthousiasmé par leur nouvelle arrivée, le côté de Ben a connu des drames ces derniers temps.

En mai, The Sun a confirmé qu’une des sœurs de Ben, Jessica, a demandé le divorce de son mari, Dwight Phillips Lester, après deux ans du mariage.

La nouvelle divorcée a supprimé toutes les photos avec son ex-conjoint et a changé son nom sur les réseaux sociaux.

La nouvelle a été un énorme choc pour les fans, alors que le divorce va à l’encontre du Les croyances religieuses de la famille Duggar et Seewald.

Jessica a été qualifiée de « rebelle » par la famille, car elle publie des photos portant des vêtements révélateurs et montre ses abdos post-entraînement sur Instagram.

La sœur de Ben opère comme officier de police de l’Arkansas aux côtés de son mari désormais séparé.

Jessa et Ben se sont mariés en 2014, après s’être rencontrés à l’église à l’adolescence.

Selon Fandom des fondamentalistes, la star de la télévision ferait des « heures supplémentaires » pour se permettre de rendre visite aux Duggars afin de voir sa désormais épouse.

5 Ben et Jessa ont présenté la naissance de leur petit avec une longue vidéo YouTube Crédit : Instagram

5 Le couple partage déjà deux fils et une fille Crédit : Instagram