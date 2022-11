Jess Wright révèle une bataille «laide» contre le psoriasis après avoir supplié les fans pour un «remède miracle»

JESS Wright a révélé sa “laide” bataille contre le psoriasis après avoir supplié les fans pour un “remède miracle”.

L’ancienne star de Towie, 37 ans, s’est courageusement ouverte sur les difficultés de vivre avec l’affection cutanée le mois dernier.

Jess a partagé quelques clichés avec ses 1,5 million d’abonnés Instagram pour voir si quelqu’un pouvait l’aider à soulager ses symptômes.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de l’événement Disney100 Debut à Londres, Jess nous a fait le point sur son état d’esprit.

Jess a déclaré: “Cela vous fait vous sentir vraiment nul.

“Vous avez juste l’impression que vous ne pouvez pas, même si je veux porter quelque chose avec mes bras mais je ne veux pas parce que je pense que ça a l’air moche.

“Cela fait vraiment des ravages mentalement, mais vous devez juste essayer et avoir la foi que vous pourrez éventuellement aller au fond des choses.”

La condition – qui affecte environ 2% des personnes au Royaume-Uni – provoque, selon le NHS, des plaques de peau rouges, squameuses et croustillantes couvertes d’écailles argentées.

Beaucoup ont contacté Jess pour partager leurs conseils ou simplement lui envoyer l’amour.

Elle a ajouté : « J’ai reçu des milliers de messages.





“Je ne peux même pas tous les lire parce que cela prend une éternité, c’est vraiment sympa qu’il y ait tellement de gens qui veulent aider et qui sont dans la même position.”

En octobre, Jess a demandé à ses 1,5 million d’abonnés de l’aider à vivre avec l’état de la peau.

Les trois premières photos montraient à quel point l’état de ses bras était mauvais alors qu’elle posait dans le miroir de sa salle de bain. Il y avait aussi des taches visibles sur ses jambes et son visage.

Dans la légende, la star d’ITVBe a expliqué que la condition s’est aggravée depuis qu’elle est devenue maman et a plaidé pour des conseils sur la façon de l’améliorer.

Jess a déclaré : « Un article très différent de mon dernier… il m’a fallu un certain temps pour trouver le courage de publier ceci, mais finalement, c’est ce que c’est.

“Mon psoriasis s’est aggravé depuis que j’ai un bébé et je voulais le partager avec tous ceux qui en souffrent, dans l’espoir que vous vous sentiez moins seul avec lui / nous pourrons peut-être nous entraider éventuellement avec remèdes.

“Je passe mes journées à couvrir mes bras, et maintenant, malheureusement, mes jambes et mon visage sont assez mauvais aussi et j’en ai vraiment marre.

“J’ai essayé tellement de choses dans le passé, mais j’ai l’impression que c’est auto-immun, donc finalement c’est ce que nous mettons dans notre corps.

“Si quelqu’un a un remède miracle, merci de me le faire savoir.

“Envoyer de l’amour à toute autre personne souffrant d’une affection cutanée, en particulier les nouvelles mamans qui en ont clairement été atteintes par le manque de sommeil/les premiers mois stressants.”

Jess a accueilli son fils Presley avec son mari William Lee-Kemp en juin.

Le mois dernier, elle a révélé qu’elle souffrait de dépression postnatale après la naissance de son premier enfant.

S’exprimant sur le tapis rouge lors des NTA d’hier soir, Jess a déclaré qu’elle avait lutté, ajoutant: «J’ai eu un peu de dépression post-natale.

« Et le manque de sommeil.

“Pour moi aussi, j’ai toujours eu du psoriasis mais il est parti quand j’étais enceinte mais maintenant il est revenu avec une vengeance.

“C’est maintenant arrivé au point où ce n’est plus un retour, c’est partout. Je l’ai bien couvert ce soir. Je ne savais pas que ce serait aussi mauvais.

Malgré cela, Jess tient à agrandir encore plus sa famille.

Interrogée sur le bébé numéro deux, Jess nous a dit : « Qui sait peut-être un jour… »

Jesse a assisté à l’événement Disney100 Debut à Londres la semaine dernière pour lancer les célébrations des 100 ans de merveilles de Disney.

Une série d’expériences de fans à venir pour marquer ses 100 ans d’émerveillement ont été annoncées dans la nuit, y compris une tournée européenne de concerts, une exposition immersive Wonder of Friendship, ainsi qu’une gamme de nouveaux produits.

