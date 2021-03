Jess Wright dit que la mort de son oncle «  laisse le plus grand trou de la famille  »

Jess Wright a parlé du chagrin de sa famille après l’annonce de la mort de son oncle Edward des suites de Covid-19.

La star de TOWIE, âgée de 35 ans, a révélé sur les réseaux sociaux que la famille Wright avait été laissée « brisée » par cette nouvelle dévastatrice.

Edward, qui était le père d’Elliott Wright, est décédé huit semaines après avoir contracté un coronavirus et a laissé un énorme trou dans le cœur de la famille.

Plusieurs membres de la famille Wright se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin face à la tragique nouvelle.

«Cassé», a commencé Jess dans son hommage aux médias sociaux.

«Cela ne semble toujours pas réel que tu sois parti. Tu laisses le plus grand trou dans le cœur de notre famille parce que tu étais tout ce qui représentait les Wright et tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous garder ensemble autant que possible car cela signifiait tellement à toi.







(Image: Jess Wright sur Instagram)



Jess a poursuivi: « Pas seulement mon oncle, mais comme un deuxième père pour moi à bien des égards.

« Le meilleur grand-père, papa, mari, fils et oncle qui soit. Votre sourire illumine chaque pièce et vous êtes la colle qui nous a tous réunis.

Elle a ajouté: «Je vais m’occuper de la nounou et de mon grand-père comme vous l’avez si bien fait, je le promets. Et vos enfants que j’aime comme mes propres frères et soeurs.





« Tu me manques tellement déjà Ed, à revoir un jour. Je t’aime oncle Eddie, » conclut Jess dans son message émouvant.

Parallèlement à la publication, Jess a partagé une collection de bons souvenirs aux côtés de son oncle Eddie.

Un certain nombre d’adeptes de Jess ont également partagé leurs condoléances avec la famille après la triste nouvelle.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Le frère de Jess, Mark Wright, ainsi que leur cousin Elliott, ont également écrit des hommages à Edward sur les réseaux sociaux, alors que le monde du showbiz passait par la tragique nouvelle.

Quelques mois plus tôt, Jess avait parlé de la bataille déchirante de sa famille contre Covid-19.

Les parents de Mark et Jess avaient également été testés positifs pour le coronavirus à Noël, mais heureusement, ils se sont complètement rétablis.









Elle a également déclaré à MailOnline que son oncle avait été malade à l’hôpital mais que la famille essayait de rester positive.

«Tout était en même temps à Noël, donc chaque jour me semblait une bombe à retardement et je ne savais pas de qui m’inquiéter ensuite», a-t-elle déclaré.

«Mon oncle va toujours mal mais Dieu merci, nous prions chaque jour pour qu’il soit en convalescence et qu’il va mieux. Cela a été un tourbillon et a rendu ce virus encore plus réel qu’il ne l’était auparavant.

« C’est angoissant de penser que tant de gens ont dû vivre ce chagrin d’amour. »

