Jess Wright a écrit un hommage émouvant à Nanny Pat, marquant cinq ans depuis son décès.

La favorite des fans, Pat, la grand-mère de Mark Wright et Jessica et la mère de Carol, est décédée en 2015 à l’âge de 80 ans.

Jessica, qui était l’un des 14 petits-enfants de Pat, a été dévastée par le décès de son Nan et ressent toujours le chagrin de son chagrin cinq ans plus tard.

Sur son Instagram mercredi, elle a rendu hommage dans un post touchant et émouvant.

Partageant une photo d’elle-même en souriant aux côtés de sa défunte grand-mère, Jessica a admis qu’elle ne pouvait pas croire que cela faisait cinq ans depuis la mort de Pat.

L’homme de 35 ans a écrit: «Il y a 5 ans aujourd’hui, le ciel a gagné un ange.

«Je ne peux pas vraiment croire que cela fait 5 ans. Ce jour-là, j’ai perdu un de mes meilleurs amis et ça me faisait mal. Tu me manques nan, je t’aime.

«Sur cette note, mon cœur va à quiconque sans ses proches ce Noël, ce fut une année difficile, attendez, c’est presque terminé.»

La star très adorée a célébré son 80e anniversaire dans l’émission de télé-réalité ITVBe des semaines avant sa mort, profitant d’un anniversaire sur le thème du mariage royal à Surrey en novembre 2015.

Elle est décédée le 16 décembre 2015 des suites d’une courte maladie.

Un porte-parole a publié une déclaration au moment de sa mort, qui disait: «Malheureusement, notre incroyable, courageuse et belle Nanny Pat est décédée ce matin après une courte maladie.















«Nous sommes submergés par la tristesse et toute la famille demande de l’intimité en cette période horrible.»

TOWIE a récemment rendu hommage à Nanny Pat dans son spécial TOWIE Turns 10: All Back To Essex.

Ils ont rejoué le moment émouvant que Jessica a chanté la chanson préférée de sa nan, Make You Feel my Love d’Adele, lors de ses célébrations glam du 80e anniversaire, après que les fans l’aient votée comme le moment le plus émouvant de l’émission.

Au cours de ses cinq ans dans la série, Nanny Pat – Pat Brooker – est devenue célèbre pour son esprit légendaire et ses doublures.