Jess Thirlby demande à l’Angleterre de se concentrer sur l’adaptabilité tactique lors du deuxième test contre l’Ouganda | Nouvelles du netball

La tenue de Jess Thirlby a la chance de sécuriser la série samedi

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jess Thirlby, souhaite que son équipe se concentre sur l’adaptation tactique lors de ses deuxième et troisième tests contre l’Ouganda ce week-end à Londres.

La série de trois matchs des Vitality Roses contre les She Cranes marque leurs premières sorties depuis une quatrième place aux Jeux du Commonwealth cet été.

Thirlby a sélectionné une équipe plus jeune pour cette série, avant que certains de leurs individus les plus expérimentés ne reviennent pour une tournée en Australie.

Le test d’ouverture à Nottingham a vu l’Angleterre bien commencer mais a ensuite eu du mal lors d’un deuxième quart-temps 17-9 contre eux. Thirlby a ensuite vidé son banc tôt et une seconde mi-temps positive a produit une victoire 60-51.

Calendrier et résultats des Vitality Roses d’Angleterre mercredi 5 octobre Angleterre 60-51 Ouganda samedi 8 octobre Angleterre vs Ouganda En direct sur Sky Sports Arena à 15h30 dimanche 9 octobre Angleterre vs Ouganda En direct sur Sky Sports Arena à 13h30 mercredi 26 octobre Australie contre Angleterre Newcastle dimanche 30 octobre Australie contre Angleterre Sidney jeudi 3 novembre Australie contre Angleterre Brisbane

“Nous savions que ça allait être un peu cahoteux, c’est une équipe de classe mondiale et nous avions évidemment quelques combinaisons différentes qui ont passé relativement peu de temps ensemble au camp”, a déclaré Thirlby.

“Je suis vraiment fier des efforts et de ces visages plus familiers pour aider les autres à venir et à s’épanouir, dans ce qui est un début gagnant pour un certain nombre de joueurs.”

Angleterre vs Ouganda – Scores quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 FT Angleterre 16 9 17 18 60 Ouganda 11 17 9 14 51

Alice Harvey du Loughborough Lightning et quatre joueuses du London Pulse – Olivia Tchine, Funmi Fadoju, Zara Everitt et Ellie Ratu – ont fait leurs débuts internationaux pendant le match.

À l’exception de Harvey, ils sont tous arrivés après un deuxième quart-temps délicat au cours duquel les sept joueurs anglais sur le terrain n’ont pas été en mesure de changer le cours du quart-temps, comme l’a noté Thirlby.

“Tactiquement, les filles du deuxième trimestre savaient ce à quoi s’attendre de l’Ouganda et je les ai laissées voir si elles pouvaient ou non faire des ajustements rapidement, je pensais que nous étions trop lents.

“Je les ai laissés sortir de cette première mi-temps et j’ai estimé que ceux qui attendaient sur la touche méritaient une opportunité d’avoir un impact et dans l’ensemble, dans l’ensemble, ils ont eu un grand impact en seconde mi-temps.”

Nous devons retourner à la planche à dessin et continuer à parler de ces moments, qu’est-ce qui nous empêche de reconnaître où tactiquement nous pourrions avoir besoin de changer ? Jess Thirlby – entraîneur-chef de l’Angleterre

Avec une Coupe du monde de netball à l’horizon l’année prochaine, Thirlby a sélectionné une équipe de 14 joueurs remplie d’individus impatients de monter sur la scène internationale. L’ancienne milieu de terrain anglaise Sara Francis-Bayman pense que d’autres pourraient avoir des opportunités samedi.

“Je crois que Jess Thirlby apportera des changements à la 12e journée et je pense que les joueurs viendront à partir de la 14e, alors elle verra probablement combien de temps dureront les matchs pour voir combien de temps les combinaisons méritent de rester là-bas.”

L’Angleterre affronte les She Cranes pour deux autres tests à Londres samedi et dimanche

La tireuse attaquante Paige Reed et Natasha Pavelin étaient les deux personnes non incluses mercredi soir et Nat Panagarry était le 15e membre de l’équipe, mais elle a dû se retirer de la série pour des raisons personnelles avant qu’elle ne commence.

L’Ouganda continuera avec ses ressources limitées, n’ayant que neuf joueurs à sa disposition en raison de problèmes de visa, mais sa ténacité devant le tribunal et le deuxième quart-temps 17-9 ont mis en évidence le défi qu’il continuera à poser à l’Angleterre.

Shadia Nassanga continuera à donner aux défenseurs anglais autre chose à penser pendant qu’ils essaient de réprimer Mary Cholhok. À l’autre bout du terrain, plus Proscovia Peace a de temps de jeu pour la gardienne de but, plus elle deviendra forte après avoir échangé des cercles en raison de leur manque de joueurs.

Le deuxième test est en direct sur Sky Sports Arena à partir de 15h30 le samedi avec un pass premier centre à 16h et la couverture du concours final de la série commence à 13h30 le dimanche sur la même chaîne.