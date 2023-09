Jess Potter, star de Mariés au premier regard, au cœur brisé, pleure à flots alors qu’elle subit une fausse couche sous choc

La star de MARRIED At First Sight, Jess Potter, a révélé qu’elle avait subi une fausse couche déchirante.

L’hygiéniste dentaire, 31 ans, a parlé ouvertement de son parcours pour tomber enceinte par FIV (fécondation in vitro) avec son petit ami TJ O’Reilly.

Jess Potter/Instagram

Instagram

Plus tôt cette semaine, Jess a partagé une photo de son scanner de bébé en annonçant qu’elle était enceinte de deux semaines et quatre jours.

Mais jeudi matin, la star en larmes s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer ses fans de sa perte dévastatrice.

En filmant une vidéo depuis l’intérieur de sa voiture, elle a sangloté : « Je suis assise à l’extérieur du travail… alors hier, j’ai commencé à saigner un peu et ce matin, j’ai commencé à avoir des caillots et tout ça.

« Je fais une fausse couche, c’est de la merde. »

En larmes, elle a poursuivi : « Je suis assise à l’extérieur du travail, j’essaie juste de faire preuve de courage parce que je dois parler aux patients toute la journée et c’est vraiment de la merde.

«Je n’ai pas dormi et j’ai un peu mal et évidemment je fais une fausse couche, donc c’est de la merde.

« Mais c’est comme ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose.

« Je dois donc attendre quelques mois avant de pouvoir avoir un autre tour, je suppose.

« Mais j’étais vraiment convaincu que ça allait marcher, c’est le plus dur, je pensais vraiment que ça allait marcher.

« Mais oui, je pensais juste que je tiendrais tout le monde au courant de toute façon. »

Elle a sous-titré la vidéo : « Je ne savais pas si j’allais publier ceci ou non, et ignorer mon visage laid en pleurs.

« Mais j’ai dit que je partageais mon voyage et c’est la dure mais vraie réalité de la FIV et de l’infertilité. Rien est certain. Il est maintenant temps de guérir. Mentalement et physiquement. »

Plus tôt cette semaine, Jess était ravie de partager sa bonne nouvelle avec les fans.

Elle a posté une photo d’elle et de TJ rayonnants à côté d’un cliché de leur scanner de bébé et a écrit : « TRANSFERT FIV TERMINÉ !

« Notre embryon parfait 4AA (grade le plus élevé) a été implanté et nous sommes techniquement enceintes de 2 semaines et 4 jours… alors maintenant, je prie simplement pour qu’il colle car il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas… mais restez positif.

« La procédure était totalement indolore, elle ressemblait à un frottis, avec une entrée et une sortie en 5 minutes.

« Je prends maintenant de la progestérone 3 fois par jour pour éviter les fausses couches et garder la muqueuse utérine épaisse… alors croisons les doigts. »

Jess a été inondée de messages de soutien de la part de ses abonnés.

L’un d’eux a écrit : « Je suis vraiment désolé. C’est déchirant. Accordez-vous un peu de temps pour le traiter. Ne vous sentez certainement pas obligé d’aller travailler. N’oubliez pas que vous êtes une femme forte et positive et que vous pouvez le faire.

Un autre a posté : « Mon cœur se brise pour toi. Je t’envoie beaucoup d’amour. »

Un troisième a ajouté : « Oh chérie. Tu ne devrais pas aller travailler, chérie. Je suis vraiment désolé. Oh Jess. C’est déchirant. Je t’envoie tellement d’amour.

Jess est devenue célèbre dans la dernière série de MAFS UK.

Elle s’est mariée avec la strip-teaseuse PJay Finch lors de l’émission E4, mais leur histoire d’amour a été de courte durée.

À l’époque, Jess avait admis qu’elle et PJay avaient mis fin au processus en tant qu’amis parce qu’ils étaient simplement « incompatibles ».