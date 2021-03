Jessika Power de Mariés au premier regard s’est excusée d’avoir «infligé de la douleur» à Mick Gould et Tamara Joy lors de la série 2019.

À l’époque, la star de télé-réalité n’avait aucun scrupule à se faufiler avec le charmant Dan Webb derrière le dos de son mari Mick et Tamara.

Des scènes déchirantes se sont déroulées où Mick a fondu en larmes en apprenant que sa femme s’était secrètement rencontrée avec Dan.

Le scandale de tricherie controversé a envoyé des vagues à travers l’expérience lorsque le couple a rendu public leur amour l’un pour l’autre et que les experts les ont laissés continuer en tant que couple.

Maintenant, Jess a exprimé son regret de la «quantité de douleur» qu’elle avait «infligée» à son mari et à la femme de Dan.

Elle a déclaré à Entertainment Daily: « En regardant en arrière mon temps dans l’émission, je regrette vraiment la quantité de douleur que j’ai infligée à Mick et Tamara, la situation aurait pu être gérée si différemment.

«Je n’avais pas non plus de sens de l’empathie ou de l’émotion et j’avais le nez dans les affaires de tout le monde.

Jess est devenue une sorte de méchant sur Marié à la première vue, mais elle ne l’a pas blâmée pour une « mauvaise modification ».







Elle a elle-même admis maintenant qu’elle a du mal à se regarder en arrière.

La bombe a avoué qu’elle se sentait «brisée à l’intérieur», étant donné la façon dont elle se comportait envers les autres dans l’expérience.

«C’est vraiment difficile de regarder Jess revenir parce qu’il est si clair pour moi à quel point j’étais brisé à l’intérieur, en tant que personne d’être ainsi envers les autres.

Jess et Dan ont avoué leur amour l’un pour l’autre après s’être rencontrés trois semaines auparavant.







Mais le couple n’était pas censé durer car leur romance s’est refroidie lorsqu’ils sont retournés dans le monde extérieur.

Auparavant, Jessika a déclaré qu’elle avait subi plus de 30000 £ de chirurgie après son apparition à la télévision.

Elle est allée jusqu’à dire qu’elle pourrait même être accro à passer sous le couteau, selon The Sun.

Cependant, la sensation télévisée a avoué que ses lèvres étaient « horribles » après avoir eu un remplissage des lèvres avant son apparition de Marié à la première vue en Australie.







Elle a déclaré au journal: « Je ne peux pas m’arrêter et je pense que je suis accro.

«J’ai toujours voulu des seins plus gros, mais je ne voulais pas d’implants en silicone, et un médecin a dit qu’il pouvait prendre de la graisse de mes cuisses et l’injecter dans ma poitrine. Je suis passé d’un bonnet B à un bonnet D.

« En regardant le spectacle, mes lèvres étaient horribles et je ne peux pas croire que je suis allé à la télévision en ressemblant à ça. »