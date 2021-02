La star de Mariée à la première vue, Jessika Power, a riposté après que les fans britanniques l’ont qualifiée de « vile » pour sa trahison de son mari Mick Gould.

Jess, 29 ans, a énormément bouleversé l’émission E4 après avoir abandonné son mari pour courir après le retardataire de Dan Webb, sabotant deux mariages dans le processus.

Malgré le chagrin d’amour, Jess a insisté sur le fait qu’elle ne « donnait pas à foutre » ce que les gens disent d’elle parce que son nouveau petit ami peut voir la « vraie elle ».

Après les scènes explosives diffusées au Royaume-Uni cette semaine, Jess s’est rendue sur Instagram pour partager un certain nombre de publications très torrides avec son beau Filip Poznanovic.







(Image: jessika_power / Instagram)







(Image: jessika_power / Instagram)



Elle a légendé ses clichés avec défi: « IDGAF ce que les gens ont à dire sur moi tant qu’il voit le vrai moi c’est tout ce qui compte #happy. »

Jessika a ensuite mis en ligne une vidéo racée de la paire s’embrassant alors qu’elle murmurait entre deux baisers « Merci de m’avoir aidé » à son homme.

Dans un autre clip, Jessika a gloussé pendant que Filip glissait ses mains dans son haut rose pendant qu’elle se couchait sur lui.

On pense que le couple se fréquentait depuis le mois dernier.







(Image: jessika_power / Instagram)



La nouvelle relation est apparue alors que la rupture de Jessika avec son mari, Mick Gould, s’est déroulée dans la télé-réalité à succès Mariés au premier regard.

Les téléspectateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour qualifier la bombe blonde de « vile » alors qu’elle était vue sourire narquois tandis que Mick pleurait des larmes à cause de sa tromperie.

Jessika a admis avoir enfilé l’agriculteur australien pour qu’elle puisse rester dans l’expérience et passer plus de temps avec le beau Dan qui vit à des kilomètres de sa ville natale.







(Image: E4)







(Image: E4)



Dan a également reçu beaucoup d’attention négative de la part des fans sur la façon dont il s’est conduit dans l’émission.

Le père d’un enfant a dénoncé les médias sociaux en disant qu’il n’avait pas le temps de « les haïr qui l’abusent » avant de qualifier les téléspectateurs britanniques de « t ** ts » et de « paysans ».

La star a écrit mardi une déclaration sur ses histoires Instagram, qui disait: « Tous les gens au Royaume-Uni me regardent et me maltraitent en ce moment avec des commentaires très bas, je vous conseille tout d’abord de corriger votre orthographe car certains d’entre vous t ** ts besoin de leçons de grammaire. »







(Image: E4)







(Image: danwebbs / Instagram)



Il a ajouté: «Deuxièmement, cette émission a été filmée il y a 2 ans, continuez et, troisièmement, ne me suivez plus, je n’ai plus besoin de haineux.

« Je me suis converti la plupart en amants donc pas de place pour les paysans. »

Remerciant ses partisans, il a ajouté: « Quant à vous autres, merci votre grand. »