Jess, la gagnante de Love Island, porte un bikini très révélateur alors qu’elle prend un bain de soleil en vacances à Ibiza

Jess Harding, gagnante de LOVE Island, avait l’air incroyable alors qu’elle profitait du soleil à Ibiza cette semaine.

La praticienne en esthétique, 23 ans, est actuellement en vacances avec son petit ami Sammy Root et quelques amis à voir pour son anniversaire.

Jess Harding a frappé la piscine à Ibiza

Elle portait un bikini audacieux alors qu'elle sortait avec des amis

Sammy a également été vu dehors

Tirer le meilleur parti de météoJess s’est déshabillée d’un bikini string noir, qu’elle a associé à un petit short en jean.

On l’a vue en train de s’amuser avec ses amis avant de se baigner dans l’eau et de ressortir avec elle. cheveux glissé en arrière.

Pendant ce temps, Sammy a été aperçu en train de partir sur un cyclomoteur pour explorer l’île.

Jess et Sammy ont choqué la nation en remportant Love Island plus tôt cette année. été – battant les favoris Whitney et Lochan.

Ils sont restés proches depuis, Sammy marquant son anniversaire avec un message touchant.

Il a écrit : « Joyeux anniversaire à ma belle fille. Nous nous sommes rencontrés d’une manière tout à fait unique et ce que nous avons ensemble est tout à fait unique. Les derniers mois ont été incroyables et j’ai hâte de créer autant d’autres souvenirs.

Les célébrations de Jess ne se sont pas déroulées comme prévu car elle a fini par devoir obtenir un rendez-vous d’urgence chez le dentiste.

Partageant une vidéo à l’époque, Jess a écrit : « Ce n’est certainement pas la façon dont je voulais passer mon anniversaire, un rendez-vous chez le dentiste d’urgence. »

Ensuite, elle s’est filmée en train de marcher dans une rue et a dit : « Oh mon Dieu, peux-tu voir à quel point mon visage est enflé de ce côté ? J’ai une infection et je prends des antibiotiques toute la semaine, alors joyeux anniversaire.

Pendant ce temps, elle a récemment signé son premier contrat de vêtements depuis qu’elle est devenue célèbre sur Love Island, en signant avec In The Style en tant qu’ambassadrice.

La ligne de Jess comprendra une grande variété de tailles, du 6 jusqu’à la taille 24.

Elle a déclaré : « La marque représente toutes les formes et toutes les tailles et c’est quelque chose que j’aime. Je veux que toutes les filles se sentent en confiance dans leurs vêtements et j’ai hâte de créer des collections que tout le monde pourra porter et dans lesquelles se sentir bien. »



Jess a été vue en train de jouer avec un pote au bord de la piscine.

La star s'est baignée dans l'eau

Jess portait un short en jean

Sammy a été vu en train de zoomer sur son scooter

Jess a fêté son anniversaire à Ibiza