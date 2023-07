Jess Harding de Love Island dans un dysfonctionnement embarrassant de la garde-robe de bikini

Jess Harding de LOVE Island a été mêlée à un dysfonctionnement embarrassant de la garde-robe de bikini.

La propriétaire de la clinique de beauté a rejoint ses camarades célibataires dans la piscine de la villa après qu’il a été révélé que Ne-Yo se dirigeait vers l’émission ITV2 pour une performance spéciale.

ITV2

Scott van-der-Sluis a aidé Jess Harding dans la piscine[/caption] ITV2

La propriétaire de la clinique de beauté a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe après avoir sauté dans la piscine[/caption]

Cependant, alors qu’elle prenait le soleil dans la piscine, Jess, 22 ans, a eu besoin d’aide après que son bikini se soit défait.

Elle a tenu son haut en sautant dans la piscine, mais toujours le gentleman, sa co-star Scott van-der-Sluis a été forcée de l’aider et les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a écrit : « Scott renoue le bikini de Jess. OH JE LE VEUX RN. Catherine a tellement de chance. C’est un gentleman comme wtf f *** off «

Un deuxième a tweeté : « Voyez Scott aider Jess à réparer son bikini. C’EST UN MANNNN.

« Scott renoue le bikini de Jess, C’EST POURQUOI IL GAGNE », a écrit un troisième.

Pendant ce temps, un quatrième a commenté: « Pas Scott aidant les cheveux de Jess dans la piscine quel vrai #LoveIsland. »

Cela survient après que Jess a été critiquée par les fans pour un coup « méchant » sur sa co-star sortante Mal Nicol dans Love Island.

Mal a été largué de l’émission ITV2 avec Mehdi après que les téléspectateurs aient été invités à voter pour leurs stars de villa préférées.

Le couple a reçu le moins de votes et a reçu la botte, Mal disant au revoir avec émotion à Sammy après leur brève romance.

Et avec Mal hors de vue, Jess et Sammy semblent se rapprocher une fois de plus.

Jess était de bonne humeur dans l’épisode de mercredi et a dit aux filles « Sammy fait ressortir quelque chose en moi » pendant que le groupe se préparait pour une autre nuit à la villa.

Alors que Whitney et Catherine se disaient heureuses pour elle, Kady a voulu savoir : « Ça ne t’inquiète pas que si elle n’avait jamais été larguée, tu n’aurais peut-être pas rallumé ? »

Jess a répondu: « Ouais mais il y avait une raison pour laquelle elle s’est fait larguer. »

Whitney a lancé: « Quelle était la raison? »

Et Jess a rétorqué: « C’était censé être. »

Les téléspectateurs ont fustigé Jess pour le commentaire sur Twitter et l’ont également mise en garde contre Sammy.

TVI

La star s’est un peu trop excitée avec la nouvelle[/caption]