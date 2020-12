Amazon Music UK organise une collecte de fonds festive avec les stars Nina Nesbitt et Jess Glynne dans le but de collecter des fonds pour les musiciens qui ont été durement touchés par Covid-19.

La pandémie de coronavirus a vu de nombreux petits musiciens incapables de gagner leur salaire habituel, avec des lieux de divertissement fermés et fermés dans le pays.

Dans le but de collecter des fonds pour l’organisation caritative Help Musicians, un line-up a maintenant été révélé pour un événement spécial de Noël.

Il verra Nina et Jess être rejoints par les artistes Girl in Red, Griff et Jamie Cullum.







Le spectacle sera animé par Edith Bowman et aura lieu de 19h à 21h le vendredi 18 décembre.

Il sera disponible pour le visionner en direct du Roundhouse London sur la chaîne Twitch d’Amazon Music UK.

Les téléspectateurs verront également des performances des artistes d’Amazon Music UK Ones to Watch 2021, Griff et Girl in Red.

La collecte de fonds sera diffusée pendant une nuit seulement, en direct de The Roundhouse à Londres, recueillant des fonds indispensables pour Help Musicians via des dons en direct.

Les téléspectateurs pourront regarder et faire un don en direct sur Twitch à l’adresse https://www.twitch.tv/amazonmusicuk et 100% de tous les dons iront directement au front, aidant les musiciens à survivre jusqu’en 2021.







Amazon Music UK fera à nouveau un don direct à Help Musicians dans le cadre de la collecte de fonds festive.

Les artistes se rendront sur trois scènes dans le lieu emblématique de Londres, interprétant des chansons de Noël Amazon Original et répondant aux questions d’Edith Bowman et des téléspectateurs.

Le concert présentera également les faits saillants de la programmation d’Amazon Music de toute l’année, y compris les récents concerts de Holiday Plays avec Miley Cyrus, Lil Nas X et Foo Fighters.

Depuis le mois de mars, Help Musicians a fourni une aide financière à des dizaines de milliers de musiciens.

Patrick Clifton, responsable de la musique d’Amazon Music UK a déclaré: « Nous savons que cette année a été incroyablement difficile pour les musiciens. Nous sommes ravis de pouvoir organiser cette collecte de fonds festive pour Help Musicians, afin de collecter des fonds pour une excellente cause et pour accueillir ce concert pour que les gens puissent profiter en direct où qu’ils soient au Royaume-Uni.

«Nous sommes ravis que ces artistes incroyables participent à ce qui, nous en sommes sûrs, sera une excellente soirée.







James Ainscough, PDG de Help Musicians, a déclaré: « La musique a été une force unificatrice qui nous a soutenus et divertis cette année, plus que jamais auparavant. Mais pour des dizaines de milliers de créateurs de musique à travers le Royaume-Uni, l’impact du verrouillage et de la distanciation sociale sur leur capacité gagner, créer et se connecter a été désastreux pour leurs finances et leur santé mentale.

«Cet organisme de bienfaisance de 99 ans a été dans la position privilégiée de soutenir financièrement plus de 21 000 musiciens cette année et nous n’aurions pas pu le faire sans l’aide généreuse des mélomanes de tout le pays.

«Nous attendons avec impatience 2021 avec espoir, mais connaissons également la profondeur du travail qui est encore nécessaire pour soutenir les musiciens jusqu’à ce qu’ils puissent à nouveau prospérer en faisant ce qu’ils font de mieux: créer la musique qui touche nos cœurs et nos âmes.

« Merci aux brillants artistes et à nos amis d’Amazon Music UK de s’être réunis pour collecter des fonds vitaux pour les musiciens à un moment aussi charnière. »