Jess Gale de Love Island se porte sans soutien-gorge alors qu’elle pose en mini-robe semi-transparente

Jess Gale de LOVE Island est devenue sans soutien-gorge en posant dans une superbe mini-robe semi-transparente.

La beauté blonde n’est pas étrangère à un sexy instantanéet tient ses fans au courant d’eux après être devenue célèbre dans l’émission de téléréalité en 2020.

Instagram/jessicarosegale

Jess Gale de Love Island est devenue sans soutien-gorge en posant dans une superbe mini-robe semi-transparente[/caption] Instagram/jessicarosegale

La star super stylée a posé sans soutien-gorge dans une magnifique robe noire avec des détails en plumes[/caption] Instagram/jessicarosegale

Les jumeaux avaient l’air glamour alors qu’ils posaient à l’arrière d’un taxi[/caption]

Jess, 23 ans, était la moitié des premiers jumeaux de Love Island avec sa sœur Eve.

Dans son dernier cliché, la star super glamour a posé sans soutien-gorge dans une magnifique robe noire avec des détails en plumes.

Elle a montré ses courbes impressionnantes et l’a fait sauter cheveux placez-vous dans un chignon élégant et laissez les mèches se détacher.

Jess a opté pour un maquillage glamour et a pris plusieurs photos pour sa publicité Fashion Nova.

«Les nuits de Londres», a-t-elle écrit aux fans, tout en faisant la moue à l’arrière d’un taxi avec sa sœur Eve.

Commentant le cliché, son compatriote Liberty Poole a écrit : « Jess », suivi de Heart Eye émojis.

Olivia Hawkins de Love Island a écrit : « Mon Dieu », et Georgia Harrison a dit à la star qu’elle était « belle ».

Malgré leur apparence confiante, les jumeaux ont récemment admis qu’ils devaient parfois se comporter ainsi pendant les tournages.

Eve a déclaré dans une interview avec MailOnline : « J’ai l’impression que même si nous avons l’air très confiants sur les tournages, à l’intérieur, j’ai l’impression de penser : « Oh mon Dieu, je ne le sens pas !

« J’essaie juste de faire passer ça parce que je ne veux pas donner l’impression d’être nerveux. »

Jess a ajouté : « Pour le tournage, nous étions littéralement dans la salle de bain, et nous nous sommes donné un discours d’encouragement et nous avons dit : ‘Bien, sortons, soyons confiants et faisons ça !’

« Tous ces gens que vous n’avez jamais rencontrés, et vous sortez littéralement en lingerie ! C’est donc angoissant au début, mais nous nous sommes simplement dit qu’il fallait être confiant ici.

Les jumelles, à la fois étudiantes et hôtesses VIP au moment de leur passage sur Love Island, ont connu des fortunes contrastées dans l’émission.

Eve n’a duré que six jours tandis que Jess est allée jusqu’au bout en remportant la quatrième place avec Ched Uzor.

De nos jours, les deux hommes sont des stars d’Instagram qui publient un flux ininterrompu de clichés qui suscitent l’envie, avec à eux deux des millions de followers dévoués.

Rex