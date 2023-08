Jess Gale de Love Island montre ses fesses en bikini string alors qu’elle se déshabille pour prendre un bain de soleil

La star de LOVE Island, Jess Gale, a montré ses fesses dans un bikini string tout en se déshabillant pour prendre un bain de soleil.

La beauté de la star de télé-réalité, 23 ans, a montré son physique tonique en vacances alors qu’elle était allongée sur un filet au-dessus de la mer.

Instagram / @jessicarosegale

La star de Love Island, Jess Gale, a montré ses fesses dans un bikini string tout en se déshabillant pour prendre un bain de soleil[/caption] Instagram / @jessicarosegale

Jess a montré sa silhouette impressionnante en posant dans l’eau[/caption] Instagram / @jessicarosegale

Jess et sa sœur jumelle se sont blottis ensemble dans la mer[/caption] Instagram / @jessicarosegale

Jess avait l’air incroyable dans son numéro de maillot de bain noir[/caption]

Elle a opté pour un magnifique maillot de bain alors qu’elle se baignait dans l’eau avec sa sœur jumelle Eve.

« Eau bébés« , a écrit la beauté alors qu’elle laissait ses mèches en surbrillance et profitait du soleil à l’étranger.

Jess a révélé son derriere et ses cheveux mouillés alors qu’elle s’appuyait contre un mur avec des palmiers en toile de fond.

Les étourdissantes blondes ont trouvé la gloire dans l’émission de téléréalité en 2020 et ne sont pas étrangères à une sensuelle instantané.

Malgré leur apparence confiante, les jumelles ont récemment admis qu’elles devaient parfois agir de cette façon pendant les tournages.

Eve a déclaré au MailOnline: « J’ai l’impression que même si nous sommes très confiants sur les tournages, à l’intérieur, je pense: » Oh mon Dieu, je ne le sens pas!

« J’essaie juste de faire passer ça parce que je ne veux pas donner l’impression que je suis nerveux. »

Jess a poursuivi: « Pour le tournage, nous étions littéralement dans la salle de bain, et nous nous sommes donné un discours d’encouragement et nous avons dit: » Bon, sortons et soyons confiants et faisons juste ça!

« Tous ces gens que tu n’as jamais rencontrés, et tu sors littéralement en lingerie ! C’est donc éprouvant pour les nerfs au début, mais nous nous sommes juste dit qu’il fallait être confiant ici.

Les jumelles, à la fois étudiantes et hôtesses VIP au moment d’être sur Love Island, ont connu des fortunes contrastées dans l’émission.

Eve n’a duré que six jours tandis que Jess a fait tout le chemin jusqu’à la fin en remportant la quatrième place avec Ched Uzor.

Ces jours-ci, les deux stars d’Instagram publient un flux ininterrompu de clichés induisant l’envie, avec des millions de followers dévoués entre eux.

Ils ont posé à Dubaï, à Santorin et à Mykonos en Grèce et à Tulum au Mexique – posant dans des tenues de leurs différentes marques.

Getty

Les jumeaux ont admis qu’ils n’étaient pas toujours confiants lors de leurs séances photo[/caption]