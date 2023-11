Jess Fox va entrer dans l’histoire du slalom en canoë à Paris, actualités, équipe d’Australie

Jess Fox entrera dans l’histoire l’année prochaine à Paris, la médaillée d’or devant devenir la première athlète australienne de slalom en canoë à participer à quatre Jeux Olympiques.

Fox cherchera à ajouter à son incroyable palmarès après avoir remporté l’or dans l’épreuve de C1 à Tokyo dans l’un des moments les plus mémorables des Jeux olympiques après s’être rapprochés tant de fois auparavant.

Elle a également été sélectionnée dans l’épreuve K1 dans laquelle elle a remporté le bronze aux Jeux de Tokyo.

Fox a remporté quatre médailles olympiques au cours de ses trois campagnes, ainsi que 10 titres de champion du monde de canoë individuel et 11 médailles d’or en Coupe du monde, faisant d’elle la compétitrice de slalom en canoë la plus titrée de tous les temps.

La médaille d’or de Jess Fox à Tokyo a été l’un des meilleurs moments des Jeux olympiques. Photo : Alex Coppel Source : News Corp Australie

“Je suis fier et reconnaissant de partir à Paris”, a déclaré Fox, né à Marseille.

« Londres était mes premiers Jeux et cela ne semble pas si lointain. Être sélectionnée pour mes quatrièmes Jeux Olympiques est très spécial.

« La connexion française en fera des Jeux uniques pour moi et que ma famille et mes amis en France pourront apprécier et vivre en direct.

« Cela a été une merveilleuse saison 2023 et je suis très heureux de m’être qualifié tôt, ce qui me donne un peu plus de liberté dans ma préparation cet été pour m’entraîner pendant la saison nationale.

« Je serai l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe. J’ai hâte de partager mon expérience avec l’ensemble de l’équipe olympique australienne. Nous ne sommes que deux sélectionnés pour le moment, mais j’ai hâte de voir cela grandir à mesure que nous nous rapprochons de Paris.

Fox est devenue éligible à une nomination anticipée compte tenu de son succès à la Coupe du monde et aux championnats du monde et devient la première quadruple olympienne australienne dans ce sport, dépassant trois autres athlètes qui ont participé à trois Jeux.

La compétition de slalom en canoë débute le 27 juillet, Fox étant l’un des grands favoris pour remporter une autre médaille d’or.

Fox a été dans une forme sensationnelle en 2023, remportant encore de l’or à la Coupe du monde. Photo : Marc-Etxaniz-Pal Source : News Corp Australie

“Faire partie de l’équipe olympique australienne est un exploit rare et spécial – y parvenir quatre fois est vraiment spécial”, a déclaré Anna Meares, chef de mission de l’équipe olympique australienne de 2024.

«Cela témoigne du travail que Jess accomplit sur l’eau, au gymnase et dans les petits détails pour perfectionner son art afin de rester au sommet de son sport pendant plus d’une décennie.

« La victoire de Jess en C1 à Tokyo est un souvenir olympique australien indélébile qui a apporté tant de joie aux Australiens qui regardent chez eux et dans le monde entier.

« Jess incarne en grande partie ce qui est spécial dans le sport olympique, et ses résultats exceptionnels n’en sont qu’une partie. Jess est une leader sur et hors de l’eau et un membre précieux des commissions des athlètes du COA et du Comité international olympique.

« Elle a utilisé son influence pour contribuer à atteindre l’égalité des sexes dans les épreuves de canoë-slalom du programme olympique et redonne constamment à sa communauté locale. »