JESSIKA Power et Martha Kalifatidis ont été surnommées les «méchantes filles» de Married At First Sight Australia après leurs singeries sournoises de la saison 6.

Mais il semble que les meilleures amies ne soient plus des amis après une ÉNORME brouille après l’arrêt du tournage de la télé-réalité à succès.

Jess et Martha, australiennes mariées à première vue, sont-elles toujours amis?

En un mot, non – ils se sont disputés beaucoup, et leur querelle inclut leur camarade MAFS « méchante fille », Ines Basic.

Les retombées ont commencé aux Logies Awards 2019, après que Jess et Ines auraient « fait écraser » l’événement, puis « choisi une dispute » avec leur ancienne meilleure amie et co-star.

Dès que Martha était près d’eux, tout a commencé à démarrer », a déclaré un initié Courrier quotidien après le grand soir. «Ils ont échangé quelques mots tendus et Ines a fait semblant de vomir sur elle.

Les tensions se sont intensifiées en 2020 après que Martha ait déclaré lors d’une vidéo en direct sur Instagram qu’elle « préférait subir une chirurgie du canal radiculaire d’ici la fin des temps plutôt que de parler à Jess et Ines ».

Elle a également fait remarquer que « ces filles ne sont pas mon peuple » et leur a souhaité bonne chance pour l’avenir.

Ines s’est rendue sur sa page de médias sociaux pour accuser Martha d’avoir trompé son marié MAFS devenu le petit ami de la vraie vie, Michael Brunelli.

Jess a ensuite partagé le message, et a écrit à côté: « Vous étiez en train de coucher avec votre ex-petit ami pendant la période de Noël et quand je vous ai vu à l’aéroport lorsque nous arrivions pour filmer les retrouvailles. »

Que s’est-il passé avec Jess et Dan sur Mariés au premier regard?

AVERTISSEMENT: contient des spoilers MAJEURS de MAFS Oz saison 6.

Jessika est entrée dans l’expérience lorsqu’elle a épousé Mick, et Dan a été jumelé avec Tamara.

Cependant, le couple a fait l’indicible et a commencé une liaison derrière le dos de leurs partenaires.

Puis, lorsqu’ils ont décidé de se quitter leurs partenaires l’un pour l’autre, les experts leur ont permis de continuer l’expérience en couple.

Mick et Tamara, quant à eux, rentrèrent chez eux.

Le couple est sorti pendant un certain temps après le spectacle, mais s’est séparé fin 2019.

Comment puis-je regarder Marié à la première vue à la télévision?

Marié à la première vue Australie diffusé en semaine sur E4.

Vous pouvez l’attraper du lundi au vendredi à 19h30.

Vous pouvez rattraper les épisodes passés maintenant sur Tout 4.