Jess de Love Island révèle quelle carrière d’insulaire elle veut après le spectacle

L’espoir de LOVE Island, Jess Harding, a dévoilé ses plans après la villa, révélant qu’elle aimerait être comme « l’icône » Molly-Mae Hague.

Jess Harding est une femme d’affaires qui dirige Candy Aesthetics dans l’ouest de Londres.

Instagram

La candidate de Love Island, Jess Harding, veut obtenir le même succès que « l’icône » Molly-Mae Hague[/caption] Instagram

Molly-Mae est devenue célèbre après avoir quitté la villa Love Island[/caption]

Sa présence sur les réseaux sociaux est déjà forte sur Instagram, où elle compte plus de 25 000 abonnés – mais elle est prête à affronter les goûts de la star de la saison cinq Molly-Mae, 24 ans, en matière de succès, après la villa.

Elle a déclaré: « En ce qui concerne le succès, tout le monde va dire Molly-Mae mais je dirais que j’aimerais aussi reproduire son succès.

« Elle est incroyable et elle est juste emblématique. »

Molly-Mae Hague a remporté un énorme succès après avoir quitté la villa avec son petit ami Tommy Fury.

On pense que Molly-Mae vaut 6 millions de livres sterling après avoir forgé un empire de la mode et de la beauté, notamment en signant un contrat à sept chiffres avec PrettyLittleThing et en devenant son directeur créatif.

Jess a continué à partager ses plans pour son entreprise d’esthétique lorsqu’elle a quitté l’émission de rencontres à succès, ajoutant: «Comme j’ai ma propre entreprise, j’aimerais vraiment travailler de ce côté-là.

« Après le spectacle, j’aimerais créer d’autres cliniques. C’est définitivement mon objectif.

En plus de révéler ses plans d’affaires, la beauté blonde a également partagé son type sur papier.

Elle a dit: « Les insulaires précédents qui sont mon type… ce serait Jacques O’Neill, il est mon type à un T. »

Le propriétaire de la clinique de beauté est sur le point d’étourdir et d’émerveiller dans la villa Love Island cet été.

Parlant à ITV de ce qu’elle apportera à la villa, elle a déclaré: « Tout d’abord, je pense que j’ai une assez grande personnalité et que j’ai un cœur en or. Je peux me défendre si j’en ai besoin. Je suis honnête, et j’aime, j’aime. Je suis aussi une très bonne petite amie.

«Parce que tous les garçons me donnent le ick en ce moment. J’ai l’impression que c’est le destin parce que je me réserve pour Mr Right in the Villa !

En parlant de ce qui la dégoûte des hommes : « Quand un mec fait des cascades pour de l’argent, c’est un connard.

« Montrer tous leurs vêtements de créateurs parce que la plupart du temps, ils sont probablement faux de toute façon ! Un autre est quand un garçon court pour le train et que le train part sans lui. Des boîtes à lunch aussi – allez simplement chez Tesco et obtenez une offre de repas ! »

TVI

Jess Harding est l’un des espoirs entrant dans la villa pour la série estivale de cette année[/caption] Instagram

Jess dit que Jacques O’Neill est son type sur papier[/caption]