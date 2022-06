Jess Baker remporte le championnat amateur féminin et gagne son billet pour les majeures | Nouvelles du golf

Jessica Baker pose avec le trophée après avoir remporté le championnat amateur féminin à Hunstanton

Jess Baker a remporté le plus gros titre de sa carrière et avec lui un billet pour les championnats majeurs en remportant le 119e championnat amateur féminin à Hunstanton.

La joueuse de 19 ans a battu la Suédoise Louise Rydqvist 4 & 3 lors de la finale de 36 trous et pourra désormais jouer dans des domaines dont elle n’aurait pu rêver que cette semaine, avec des apparitions dans des championnats majeurs et à Augusta National maintenant à l’horizon. .

Baker, dont le père était son caddie lors de son séjour réussi sur les liens de Norfolk, rejoint une liste impressionnante d’anciennes gagnantes, dont la gagnante de la LPGA Leona Maguire et les grandes gagnantes Georgia Hall, Catriona Matthew et Anna Nordqvist – championne de l’Open féminin AIG de l’année dernière à Carnoustie.

Elle participera cette année à l’Open de Muirfield ainsi qu’à l’US Women’s Open, à l’Amundi Evian Championship et reçoit, par tradition, une invitation au Augusta National Women’s Amateur Championship.

“C’est une sensation incroyable, tout simplement incroyable. Je n’arrive pas à y croire”, a déclaré Baker. “Je suis absolument stupéfait mais je suis tellement heureux. J’ai travaillé très, très dur pour arriver ici et c’est tellement satisfaisant.

“Hier, en particulier, a été une journée de rêve. J’ai tout raté et je l’ai frappé de manière incroyable. Tout s’est réuni hier pour me donner cette opportunité. Donc, oui, ça a été long à venir et je suis vraiment fier de moi . Je n’ai rien fait de spécial aujourd’hui. J’ai juste pris de l’avance et j’ai gardé la tête. Il s’agissait de la personne qui faisait le moins d’erreurs aujourd’hui.”

Jessica Baker embrasse son père, qui est aussi son cadet, après avoir remporté le championnat amateur féminin à Hunstanton

Après avoir battu le duo en forme Emilie Alba Paltrinieri et Hannah Darling hier, Baker a poursuivi sa forme contre Rydqvist pour sortir vainqueur d’un groupe de 144 joueurs représentant 24 pays cette semaine.

L’étudiante de l’Université de Floride centrale a dû percer un putt de 25 pieds juste pour atteindre les étapes du match play, donc être passée de cela à être sur le point d’apparaître dans les majors est quelque chose qu’elle ne peut toujours pas tout à fait croire.

Baker a déclaré: “Jouer à l’AIG Women’s Open est quelque chose que je voulais vraiment faire depuis longtemps et cela signifie que je n’ai pas à me pré-qualifier, ce qui est formidable car c’était le plan la semaine prochaine.

“Et Augusta, oh, mon Dieu. Ça ne m’est pas encore vraiment venu à l’esprit !”

C’est maintenant une réalité pour le natif de Newcastle, qui imitera désormais certains des vainqueurs d’antan en continuant à concourir au sommet du jeu.