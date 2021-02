Jess, australienne, mariée à première vue, dit qu’elle tombe amoureuse de Dan alors qu’ils se défoulent à l’hôtel

MARIÉE À First Sight, Jess australienne a révélé qu’elle tombait amoureuse de Dan dans l’émission de ce soir alors qu’ils se débattaient sous les couvertures d’un hôtel.

Le nouveau couple a rattrapé le temps perdu et a profité d’une séance torride au lit après avoir survécu à la brutale cérémonie d’engagement de la nuit dernière.

Après avoir profité de leur premier rendez-vous sur un yacht de luxe, le couple est retourné dans un hôtel et s’est intime.

Dan se pencha sur elle alors qu’ils s’embrassaient avant que les draps ne soient placés par-dessus pour un peu d’intimité.

Jess a dit à la caméra: « Je tombe définitivement amoureux de Dan. »

Plus tôt dans l’épisode, Dan a déclaré qu’il espérait présenter Jess à son fils, ce qu’il n’avait pas fait avec une femme depuis la fin de sa relation précédente deux ans auparavant.

Il a dit: « C’est très important pour moi de dire ça. »

Pendant ce temps, le dernier rendez-vous de Ning et Mark dans une cabane de luxe dans les arbres était romantique mais se terminait sur une note aigre.

Alors que le couple était couché côte à côte dans le lit, Ning a accusé Mark d’être « bizarre » alors qu’il résistait à ses avances.

Au lieu de cela, il a admis qu’il était consommé par le spectacle qui se terminait.

Hier soir, les fans des téléspectateurs étaient furieux car Jess et Dan ont été autorisés à continuer en tant que couple après avoir été informés de leur liaison.

Il y a eu des larmes et des jurons lorsque la partenaire de Dan, Tamara, et le petit ami de Jess, Mick, ont été aveuglés par la révélation lors de la cérémonie d’engagement final.

Les couples restants étaient divisés sur le désir du couple tricheur de continuer ensemble, Mike indiquant clairement qu’il était malheureux.

Cependant, les experts ont pensé différemment et ont dit: « Ne vous y trompez pas, c’est une décision incroyablement difficile pour nous. C’est quelque chose qui a clairement déclenché le groupe. Nous l’avons déballé et examiné tous les différents angles.

« Nous allons permettre à Jess et Dan de continuer l’expérience en couple. »

Ce fut une nuit de grand drame alors que le couple quittait ses partenaires pour commencer une nouvelle relation ensemble.

Avant de prendre le siège, Jess a déclaré: « Il est temps de dire clairement au groupe notre aventure. Je me sens vraiment anxieux. »

Et après que Mick ait écrit un congé 19 fois sur son bloc-notes, elle a déclaré: « Je suis venue dans cette expérience en voulant trouver quelqu’un avec qui je pourrais construire une vie, quelqu’un qui me rend heureux et confiant. Quelqu’un qui me rend excité de me réveiller dans le matin. Et j’ai trouvé ça, et ce n’est pas avec Mick. C’est avec Dan. «

La trahison a réduit Mick aux larmes. Il a fait rage: « Tu m’as fait rester ici tout seul et m’a fait ressembler à un idiot pour que tu puisses flirter avec lui. Tu es le gamin gâté de tous les temps.

Le courtier automobile Dan, 35 ans, a déclaré: « Mick, je suis vraiment désolé. »

Tamara était également furieuse, déclarant: « Vous êtes une menteuse. Tout le monde m’a convaincu de rester. Vous n’avez manifestement aucun respect pour moi. »

À Jess, elle a dit: « J’ai eu ton dos et tu as merdé partout sur moi, en tant que fille. »

Présentant le cas pour que le couple reste dans la série, Jess a déclaré: « La connexion a été instantanée. Je veux être avec Dan. Je vois un avenir avec lui. Nous aimerions juste voir comment nous allons en couple, et je pense que nous avons besoin de cet environnement pour y parvenir. Je pense que nous devrions être ensemble ici. «

Les téléspectateurs ont été indignés, avec un écrit: « #MarriedatfirstsightAustralia après la décision qu’ils ont prise à propos de Jess et Dan, je ne regarde plus jamais les mafs. Bulls ** t! Ils ont enfreint les règles, blessé des gens incroyables, ont menti, manipulé et globalement baisé tout le monde! » J’ai hâte que #MAFSAustralia Tonight pauvre Mick et Tam. «

Un autre a écrit: « Jess et Dan sont juste des gens méchants # MAFS # Australie. »

Un troisième a déclaré: «J’adorerais effacer ce sourire narquois du visage de Jess. Micks s’est assis en pleurant et elle est assise en souriant. Vileeeeeee #MarriedatfirstsightAustralie #MAFS. «