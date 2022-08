J’espère vraiment que Cristiano Ronaldo restera

La nouvelle recrue de Manchester United, Casemiro, a déclaré qu’il espérait que Cristiano Ronaldo resterait à Old Trafford, bien que la star portugaise soit liée à un départ pendant une grande partie de l’été.

Casemiro a rejoint United dans le cadre d’un contrat potentiel de 70 millions de livres sterling la semaine dernière avec le Real Madrid, où il était auparavant coéquipier de Ronaldo pendant plusieurs saisons. Et Casemiro a déclaré que Ronaldo avait déjà aidé à la transition vers son nouvel environnement.

“Nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps”, a déclaré Casemiro dans une interview avec ESPN Brasil. “Il sait que je le respecte beaucoup. J’espère qu’il restera avec nous, car c’est un grand joueur.

“Il vous donne beaucoup de buts, c’est un gagnant, c’est un leader. Il est tellement important pour nous. Nous nous sommes aussi approchés à cause de la langue. Depuis le premier jour ici, il m’a aidé pour tout. Il m’aide beaucoup. J’espère vraiment qu’il restera avec nous.”

Casemiro et Cristiano Ronaldo à l’entraînement avec Manchester United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Ronaldo a été laissé sur le banc alors que Man United a remporté sa première victoire de la nouvelle saison avec une impressionnante victoire 2-1 sur Liverpool lundi. Cela faisait suite à des semaines de spéculations après des informations selon lesquelles le joueur de 37 ans voulait partir pour rejoindre un club en Ligue des champions.

Cependant, United a continué à dire que le joueur n’était pas à vendre et après le match de Liverpool, le manager Erik ten Hag a réitéré sa position selon laquelle Ronaldo peut prospérer dans son système.

“Je pense qu’il peut”, a déclaré Ten Hag qui a fait entrer Ronaldo en tant que remplaçant à la 86e minute. “Toute sa carrière sous plusieurs managers qu’il a fait, plusieurs styles et systèmes. Il a toujours performé, alors pourquoi ne peut-il pas faire ça ?

“Son âge n’est pas un problème. Si vous êtes assez bon et que vous êtes vieux et que vous livrez toujours des performances, vous êtes également assez bon.”

Le transfert de Casemiro à Old Trafford a été une surprise pour beaucoup, le milieu de terrain brésilien quittant les détenteurs actuels de la Ligue des champions pour un club qui a terminé sixième de la Premier League la saison dernière.

Mais le joueur de 30 ans a souligné qu’il était impatient et prêt à relever un nouveau défi après neuf ans à Madrid.

“Comme je l’ai dit lors de mes adieux au Real Madrid, j’ai senti que c’était la fin d’un cycle”, a-t-il déclaré. “J’ai eu la sensation d’avoir tout donné pour ce club. J’ai 30 ans, je me sens si fort. Je veux apprendre beaucoup. Je veux apprendre de nouvelles choses. Je veux changer.

“Si c’était arrivé il y a trois ans, peut-être que je n’aurais pas cette envie de changer. Mais j’ai encore 30 ans. Donc, cette envie est trop belle pour moi. Je me sens comme un garçon. Je veux aider, je veux jouer, je veux aider les joueurs. Je veux aider Manchester United.”

Et bien que United ne soit pas en Ligue des champions cette saison et n’ait pas remporté le titre de Premier League depuis 2013, Casemiro a insisté sur le fait qu’il avait toujours l’ambition de se battre pour les plus grands trophées du jeu.

“Eh bien, j’ai cinq [Champions League’s], n’est-ce pas ?” a-t-il plaisanté. “Mais ce n’est pas parce que j’en ai cinq que je ne veux pas gagner avec Manchester. La Ligue des champions est le championnat le plus important et tout le monde veut le gagner.

“Mais, comme je l’ai dit, le club a été très gentil avec moi depuis le premier jour, l’entraîneur aussi, ils m’ont laissé très à l’aise… Ces choses sont importantes. Et bien sûr, si nous ne serons pas en Ligue des champions ou ne gagnerons pas le premier ministre [League], je serai triste, très nerveux. Mais nous savons que cela se produit avec beaucoup de travail et de dévouement.”