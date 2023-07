J’espère revenir en Inde pour jouer avec l’Argentine et Lionel Messi : Emiliano Martinez

Lionel Messi n’était pas là, Emiliano Martinez l’était. Mais quand même, Messi a dominé le discours d’un mardi après-midi réservé à Martinez, content de jouer au ballon.

En tant que l’un des lieutenants les plus fiables de Messi lors de la campagne triomphale de l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Martinez n’a pas dérangé l’intérêt, la curiosité autour de l’avenir de son coéquipier emblématique dans le sport, et a décidé de suivre le courant le deuxième jour de son visite de la ville folle de football.

Plus tôt, des scènes de joie débridée ont balayé les routes menant à la tente Mohun Bagan, où le gardien vedette était engagé dans une multitude d’activités, notamment l’inauguration de la porte Pele-Maradona-Sobers et l’ouverture de la Coupe de l’amitié de la police de Kolkata devant stands emballés.

« Dibu », comme on l’appelle affectueusement, a été bouleversé par l’accueil qu’il a reçu de la part de milliers de fans arborant les couleurs de l’Albiceleste et le maillot n°10 de Messi.

« Voir autant de gens vous encourager, et l’Argentine est une joie », a-t-il déclaré.

Sous les acclamations de « Messi, Messi » résonnant dans les tribunes, Martinez, 30 ans, a promis de ramener Messi à Calcutta et de jouer au football aux couleurs de l’Argentine.

« Ce n’est pas la fin, j’espère revenir en Inde pour jouer avec l’Argentine et Messi », a-t-il déclaré, suscitant les acclamations les plus fortes.

« Maintenant, quand je viens dans des endroits comme celui-ci, je me rends compte de l’importance de gagner la Coupe du monde. Rendre les gens heureux.

« J’ai dit que je viendrais à Kolkata pour voir la culture, la belle ville de Kolkata. Je suis vraiment fier d’être ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le vainqueur du Golden Glove de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a remercié Messi d’avoir fait de lui un « meilleur gardien de but ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà arrêté un penalty de Messi, il a répondu: « Oui, je l’ai fait, lors des matchs d’entraînement. » « Nous nous entraînions beaucoup avant la Coupe du monde. Nous devions être prêts pour les tirs au but. pas de meilleure façon de s’y préparer que d’arrêter Messi.

« C’est comme ça que je suis devenu un meilleur gardien. Penalty de Messi, je savais que je pouvais arrêter n’importe qui. » « C’est un jeu mental… Je m’entraîne beaucoup. Et avant la finale de la Coupe du monde aussi, nous avons pratiqué beaucoup de tirs au but, sachant que quelque chose comme ça peut entrer en jeu. » Le gardien d’Aston Villa a déclaré qu’il aspirait à remporter plus de titres avec l’Argentine.

« Dès mon plus jeune âge, je rêvais de devenir le gardien numéro un de l’Argentine. Je ne vais pas me détendre maintenant, je veux devenir meilleur et gagner de très nombreux tournois pour l’Argentine. » Lorsque la discussion s’est tournée vers le football indien, Martinez a déclaré que la clé était d’embaucher des entraîneurs européens et de développer les jeunes.

« La première chose que vous devez faire est d’amener des entraîneurs européens, d’amener les meilleurs entraîneurs qui peuvent enseigner aux enfants et apporter un style de football européen – comment se déplacer sur le terrain.

« J’apporte également des techniques européennes aux gardiens argentins pour m’assurer qu’ils deviennent meilleurs dès leur plus jeune âge.

« Dès son plus jeune âge, espérons-le, l’Inde jouerait la Coupe du monde. »

Messi est le plus grand

Plus tôt dans la journée, il a été félicité par les clubs de Mohun Bagan et du Bengale oriental en marge d’un chat show ‘Tahader Katha’ au terrain de Milan Mela, où il a déclaré « Messi est le plus grand ».

« Messi est le meilleur joueur de tous les temps et il n’y aura pas de Messi à l’avenir. C’est difficile de lui correspondre. C’est le plus grand joueur.

« Nous devions gagner la Coupe du monde pour lui et nous l’avons fait. » Messi avait clairement indiqué que la Coupe du monde au Qatar était sa dernière et qu’il n’avait pas l’intention de revêtir le maillot argentin en 2026.

« Pas de soucis », a déclaré Martinez, ajoutant qu’ils sont une équipe de « tigres » et qu’ils relèveraient à nouveau le défi.

« Je relève des défis avec tout mon cœur et ma passion. Nous avons un groupe de tigres dans l’équipe et nous sommes prêts à nous battre », a-t-il déclaré.

Mer de blanc et de bleu

Le Maidan était une mer de blanc et de bleu avec des supporters argentins portant le maillot et se dirigeant vers le terrain de Mohun Bagan.

Les affiches de Martinez embrassant son gant d’or et le trophée scintillant de la Coupe du Monde de la FIFA parsemaient le Gostha Pal Sarani menant à la tente Mohun Bagan.

L’engouement à l’extérieur de la porte Mohun Bagan était tel que pas un pouce d’espace n’a été laissé vacant.

Des fans ont été vus debout sur les bords d’un égout à ciel ouvert, ou debout précairement sur les falaises de la galerie du stade, pour apercevoir Martinez.

L’icône argentine est arrivée avec une heure de retard et a d’abord inauguré la porte Pele-Maradona-Sobers en coupant le ruban habituel.

Il s’est dirigé directement vers le bureau de la tente de Mohun Bagan où les officiels du club l’ont emmené visiter les installations. Il a été suivi d’une séance photo habituelle avec les membres du club à l’extérieur de la pelouse du club.

Le club a également trié sur le volet quelques écoliers dont les « rêves se sont réalisés ».

« C’était un rêve devenu réalité pour nous. Nous sommes un grand fan de son gardien de but et avons pris des selfies et des autographes », a déclaré Prachet Singh Chauhan, qui était accompagné d’Akshat Gupta, Aravan Bajpayee et Karan Chawla.

Plus tard, il se dirigea vers le sol et agita le drapeau indien dans un geste inédit. Il est ensuite monté à bord d’un véhicule ouvert, a fait un tour du terrain et a lancé des ballons de football aux fans dans les galeries.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)