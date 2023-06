"J’espère qu’il écoute": Ganguly lance un « plaidoyer de test de cricket » à India Star

L’échec de l’Inde à tenir la distance lors de la finale du Championnat du monde de test ICC 2023 a attiré des opinions du monde entier. Alors que certains ont blâmé le duo entraîneur-capitaine de Rahul Dravid et Rohit Sharma pour la perte, d’autres pensent qu’il est temps pour certains vétérans de laisser la place à des joueurs plus jeunes. Sourav Ganguly, ancien capitaine de l’Inde, donnant son avis sur la perte de l’Inde, estime qu’il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être progressivement recrutés. Mais Ganguly a également lancé un appel au polyvalent Hardik Pandya pour qu’il commence à jouer au test de cricket.

Dans une conversation sur L’Inde aujourd’huil’ancien chef du Board of Control for Cricket in India (BCCI) s’est abstenu d’ajouter du poids au bavardage autour de la carrière de Virat Kohli et Cheteshwar Pujara.

« Ne sautons pas aux conclusions à cause d’une seule défaite, l’Inde aura toujours du talent. Et je ne pense pas qu’il soit temps de regarder au-delà de Virat (Kohli) ou (Cheteshwar) Pujara. Virat n’a que 34 ans », a déclaré Ganguly.

En ce qui concerne la prochaine génération de joueurs, Dada a sélectionné quelques noms qui, selon lui, pourraient être recrutés dans l’équipe dans les mois à venir. Mais, il souhaite également que Hardik revienne au format le plus long du jeu.

« L’Inde a d’énormes réserves. Quand vous regardez certaines des performances. Je ne considère pas les performances IPL si nous nous en tenons au test de cricket. Dans le cricket national, il y a des joueurs fantastiques et vous ne le découvrirez que lorsque vous leur donnerez des opportunités. Que ce soit Jaiswal ou Patidar, Abhimanyu Easwaran du Bengale marque beaucoup de points. Shubman Gill est jeune, Ruturaj Gaikwad et j’espère que Hardik Pandya est à l’écoute. Je veux le voir jouer au Test cricket, surtout dans ces conditions », a déclaré Ganguly.

Hardik est absent du test de cricket depuis août 2018. Lorsqu’on lui a récemment posé des questions sur un retour dans l’équipe de test pour la finale du WTC, il a affirmé l’importance de » passer par la mouture » en premier.

« Si je veux jouer au test de cricket, je passerai par la mouture, je gagnerai ma position et je reviendrai. Pour cette raison, pour être très honnête, je ne serai pas disponible ni ne jouerai la finale du championnat du monde de test, ou tout autre futurs matches de test jusqu’à ce que je sente que j’ai mérité ma place », avait déclaré le polyvalent.