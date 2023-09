Priyanka Chopra donne de l’amour au « petit » Parineeti Chopra et accueille Raghav Chadha dans la famille.

Priyanka Chopra n’a pas assisté au mariage de sa cousine Parineeti Chopra avec Raghav Chadha. Cependant, l’actrice a maintenant déversé son amour sur le couple et a également accueilli chaleureusement Raghav Chadha.

Lundi, Priyanka Chopra a utilisé son Instagram et partagé les photos de mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha et a écrit une note réconfortante pour le couple. L’actrice a écrit : « Image parfaite. j’envoie tellement d’amour aux jeunes mariés pour leur journée spéciale ! Bienvenue dans la famille Chopra @raghavchadha88…. j’espère que vous êtes prêt à plonger dans la folie avec nous.





Elle a en outre qualifié Parineeti Chopra de plus belle mariée et a déclaré : « Tisha, tu es la plus belle mariée de tous les temps. Nous vous envoyons, à vous et à Raghav, tout l’amour et les bénédictions pour une vie de bonheur. Prenez soin les uns des autres et protégez ce bel amour. Je t’aime, petite.

Bien que Priyanka Chopra n’ait pas assisté au mariage de sa cousine Parineeti Chopra, sa mère Madhu Chopra a assisté à la grande cérémonie du couple. Interrogée sur l’absence de sa fille, Madhu a répondu : « Kaam kar rahe hai vo (elle est occupée à travailler). »

Le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha a été une affaire intime mais grandiose avec de nombreuses célébrités comme Sania Mirza, Manish Malhotra, Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann et Aditya Thackrey présents pour bénir le couple.

Partageant ses photos de mariage, dans lesquelles Parineeti pouvait être vue brillant dans un lehenga de mariage doré Manish Malhotra et Raghav Chadha fringant dans un sherwani ivoire, l’actrice a écrit une douce note qui disait: « Dès la toute première conversation au petit-déjeuner

table, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps…. Tellement heureux d’être enfin Monsieur et Madame ! Nous n’aurions pas pu vivre l’un sans l’autre… Notre éternité commence maintenant.

Pendant ce temps, Priyanka Chopra est actuellement en train de tourner son prochain film Heads Of State avec Idris Elba et John Cena. Le film américain est réalisé par Ilya Naishuller et met également en vedette Paddy Considine et Stephen Root dans des rôles clés.

