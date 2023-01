“J’espère que nous vous avons fait sourire aujourd’hui”

Sara Ali Khan a fait ses débuts d’actrice dans l’industrie cinématographique hindi en 2018 avec le drame romantique Kedarnath dans lequel elle a partagé l’espace d’écran avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput, décédé par suicide en 2020 à l’âge de 34 ans. 1986, Sushant aurait eu 37 ans aujourd’hui.

Sara a célébré samedi l’anniversaire de naissance de Sushant avec les enfants de l’ONG Bal Asha Trust, basée à Mumbai, qui est un refuge pour enfants abandonnés et leur fournit nutrition, soins de santé et éducation. L’actrice a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle a été vue en train de couper un gâteau avec les enfants récitant “Joyeux anniversaire Sushant”.

Sara, qui est la fille de Saif Ali Khan et de son ex-épouse Amrita Singh, a légendé son clip : “Happiest Birthday Sushant (coeur rouge et gâteau emoji) Je sais ce que faire sourire les autres signifiait pour vous. Et pendant que vous veillez sur nous tous, là-haut à côté de la nouvelle lune montante, j’espère que nous vous avons aussi fait sourire aujourd’hui. Brillez. Jai Bholenath “.





Elle a même remercié l’ONG et son directeur exécutif Sunil Arora dans son message en ajoutant : “Merci @sunilarora_ @balashatrust d’avoir rendu cette journée si spéciale. Des gens comme vous rendent le monde meilleur, plus sûr et plus heureux. Continuez à répandre la joie ce que vous faites.”

Abhishek Kapoor, qui a réalisé Kedarnath, s’est également souvenu du défunt acteur alors qu’il partageait une photo des coulisses avec Sushant sur son pseudo Twitter et a écrit : “Joyeux anniversaire Bhai (emoji coeur rouge) Sab miss karte hain tujhe (Tu manques à tout le monde) #merahero #SushantSinghRajput @itsSSR”.

Outre Kedarnath, Sushant Singh Rajput a donné des performances mémorables dans des films comme le biopic sportif MS Dhoni: The Untold Story, le drame sur le passage à l’âge adulte Chhichhore et le drame policier Sonchiriya, et le thriller mystérieux très sous-estimé Detective Byomkesh Bakshy !.

