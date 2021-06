J’espère que nous vivons dans un monde qui n’abuse pas de toutes les ressources naturelles : Bhumi Pednekar à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement | Nouvelles des gens

New Delhi : la star de Bollywood Bhumi Pednekar gère avec succès sa plateforme de plaidoyer sur les réseaux sociaux Climate Warrior qui vise à éduquer les gens sur le changement climatique et pendant la deuxième vague de la crise COVID-19 en Inde. Elle a également lancé une initiative COVID Warrior qui a sauvé de nombreuses vies à travers l’Inde.

Au Journée mondiale de l’environnement, Bhumi Pednekar s’est confiée sur sa mission de sauver la planète grâce à la sensibilisation.

Sur le menace du changement climatique, a déclaré Bhumi Pednekar, « Je sens que chaque partie de moi, même la personne que je suis aujourd’hui, est une somme complète de toutes mes expériences de vie, et la plupart d’entre elles viennent de ce que j’ai vu à la maison. Je me souviens quand nous étions enfants et j’étais à l’école et notre pays a été frappé par une calamité naturelle, nos parents nous envoyaient en voiture pour collecter des dons afin que nous puissions redonner aux personnes touchées. Donc, j’ai vu cela depuis très jeune. J’ai vu mon père toujours sortir et aider sa communauté et j’ai vu ma mère faire preuve d’une extrême compassion envers les gens autour d’elle. Donc, je pense que c’est quelque chose qui m’est venu naturellement d’eux et je pense que c’est si important. Je pense que tout ce que nous voyons dans notre enfance est ce que nous pratique dans notre vie d’adulte et je remercie mes parents de m’avoir ouvert ce monde.

Elle a également évoqué le fait d’être la célébrité la plus «éveillée» de Bollywood. « Je pense qu’être réveillé, c’est donner son opinion et se tenir à ses côtés pour l’amélioration de la société. Je pense que c’est une arme à double tranchant parce que parfois, être réveillé peut aussi avoir beaucoup de contrecoup. Le plus souvent, j’ai l’impression que vous avez besoin avoir une certaine confiance pour sortir et exprimer les pensées auxquelles vous croyez, mais cela doit venir d’un lieu de responsabilité et d’un lieu de connaissance. Je pense que c’est très important, surtout quand vous êtes une personne qui est dans un lieu d’influence et il y en a beaucoup qui vous suivent, votre voix est votre plus grand outil et vous ne pouvez pas l’utiliser librement. Comme nous disons qu’avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, et surtout pour les influenceurs, cette déclaration est la plus vraie » elle a ajouté.

« Mon objectif en tant que guerrier du climat cette année est véritablement de voir les gens agir sur un comportement respectueux de la planète. Je pense que pour moi, tout l’année 2021 ne sera que de marteler de meilleures habitudes, de marteler et de s’assurer que les gens font réellement quelque chose à propos de tout dont nous avons parlé depuis la réduction de la consommation de plastiques à usage unique jusqu’à s’assurer que individuellement nous réduisons tous notre empreinte carbone. J’espère vraiment que notre monde s’ouvre dans une certaine mesure afin que nous puissions faire un certain travail de base en tant que bien. Mais ce qui me rendra honnêtement heureux, c’est que dans 10 ans, tout ce pour quoi nous et toute la communauté nous sommes battus, pour au moins voir un certain changement. Nous voyons qu’il y a beaucoup plus de replantation que de déforestation. Je J’espère vraiment que la quantité de compassion que nous montrons à différentes espèces est beaucoup plus élevée et dans 10 ans, je veux regarder en arrière et me dire « Oh Wow! Nous coexistons avec bonheur avec tous ces millions d’espèces e à partager légitimement cette planète avec nous. J’espère vraiment qu’il y a un bel équilibre entre le développement et la conservation de notre nature. J’espère vraiment que nous vivons dans un monde qui n’abuse pas de toutes les ressources naturelles que notre belle planète nous donne. Nous vivons dans un monde qui nous donne tellement et individuellement, tout le monde a assez de compassion et d’attention pour comprendre que les quatre murs dans lesquels nous vivons ne sont pas notre vraie maison, cette planète est notre vraie maison et il n’y a pas de planète B et nous devons la conserver pour qu’elle soit à nouveau belle et abondante », Bhumi Pednekar a déclaré sur son objectif en tant que guerrière du climat.