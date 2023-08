Sur la photo partagée par la fille du défunt chanteur KK, on ​​pouvait voir le bébé Taamara assis sur les genoux de son père, qui est occupé à jouer du piano.

À l’occasion du 55e anniversaire de naissance du chanteur Krishnakumar Kunnath, plus connu sous le nom de KK, sa fille Taamara a écrit une note réconfortante sur les réseaux sociaux. S’appuyant sur son compte Instagram, Taamara a souhaité à son père le chanteur KK et a partagé une photo de retour.





Sur la photo, on peut voir bébé Taamara assise sur les genoux de son père, qui est occupé à jouer du piano. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire papa, je t’aime plus que je ne pourrai jamais l’expliquer. Tu me manques tellement, merci d’être revenu à la vie au moins dans mes rêves. J’espère que nous pourrons à nouveau manger du gâteau ensemble un jour. » Non seulement sa famille mais les célébrités de Bollywood se sont souvenues du chanteur à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Rakul Preet Singh a partagé une photo de lui en arrière-plan et a ajouté la chanson de KK « Dil Kyun Yeh Mera ». Elle a écrit : « Je me souviens de la voix magique de KK aujourd’hui et tous les jours. » KK était surtout connu pour ses chansons, comme Tadap Tadap de Hum Dil De Chuke Sanam, Khuda Jaane de Bachna Ae Haseeno, Aankhon Mein Teri de Om Shanti Om, Zindagi Do Pal Ki de Kites et plus encore, a rendu son dernier soupir le 31 mai 2022. .

Il est tombé malade alors qu’il se produisait à Nazrul Manch dans le sud de Calcutta et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins l’ont déclaré mort à son arrivée. Au cours de sa carrière de près de trois décennies, KK a chanté plus de 500 chansons en hindi et plus de 200 chansons en telugu, bengali, kannada et malayalam.

Il a également reçu divers honneurs, dont deux Screen Awards pour le meilleur chanteur masculin (musique non filmique) et bien d’autres. KK avait épousé son amour d’enfance Jyothy Krishna en 1991 et ils avaient deux enfants, Nakul et Taamara.