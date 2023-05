« J’espère que nous donnerons un bon compte de nous-mêmes »

L’équipe indienne de football masculin commencera ses préparatifs pour la « difficile » Coupe d’Asie de l’AFC 2023, qui se jouera au Qatar en janvier de l’année prochaine, en organisant une « forte compétition » pour la Coupe intercontinentale de football, qui se tiendra au stade Kalinga à partir de juin. du 9 au 18, suivi du championnat SAFF, à Bangalore du 21 juin au 4 juillet.

L’Inde participera également à la Kings’ Cup en Thaïlande et à la Merdeka Cup en Malaisie, aux mois de septembre et octobre respectivement.

Et la légende du football indien Sunil Chhetri l’attend avec impatience.

L’Inde a été tirée au sort aux côtés de l’Australie, de l’Ouzbékistan et de la Syrie dans le groupe B, et Chhetri pense que « la Coupe d’Asie est quelque chose dont nous avons toujours su qu’il allait être difficile ».

A LIRE AUSSI | Les U-17 indiens battent les U-17 d’Augsbourg 3-1 en amical à la Paul Renz Akademie

« Pour qu’un pays comme le nôtre s’améliore, nous continuons à côtoyer les meilleurs d’Asie. J’espère juste que nous nous donnons toutes les chances d’aller donner un bon compte rendu de nous-mêmes », a déclaré Chhetri aux journalistes lors d’une interaction samedi.

Interrogé sur la préparation, avec des discussions de seulement deux semaines au milieu du calendrier national du football indien, Chhetri a déclaré: « Si nous obtenons trois semaines, ce sera optimal. Je suis presque sûr que ceux qui font le calendrier, c’est difficile pour eux aussi, ce n’est pas seulement mon avis, beaucoup de groupes de réflexion qui sont dans une meilleure position que moi y pensent et oui, la bonne chose est l’objectif de tous ceux qui s’impliquent est de donner autant de temps et autant d’installations pour que l’équipe nationale réussisse. »

Chhetri a déclaré que même si le tirage au sort de l’Inde pour la Coupe d’Asie est plus difficile que lors de l’édition précédente lorsqu’ils ont choqué la Thaïlande lors du match d’ouverture – seulement pour descendre à Bahreïn et accueillir les Émirats arabes unis – son approche serait de rendre difficile pour leurs adversaires de gagner.

« Je pense que même lorsque nous avons rencontré la Thaïlande, les Émirats arabes unis et Bahreïn la dernière fois, cela a toujours été difficile. Je pense que nous avons eu de bonnes performances dans certains matchs, à certains moments. Nous n’étions pas si bons à certains moments », a déclaré Chhetri.

A LIRE AUSSI | Autour du monde: le Borussia Dortmund à une victoire du titre de champion, Luton affronte Coventry dans le cadre d’une offre de promotion

« Vous savez, dans le football moderne, beaucoup d’équipes qui sont outsiders nous ont montré que si vous êtes une bonne unité, vous pouvez rendre difficile pour les autres équipes de jouer contre vous et c’est notre premier et principal objectif. Oui, cela semble un peu plus difficile que la dernière fois, mais ne vous inquiétez pas », a ajouté Chhetri.

En commençant par la Coupe Intercontinentale, l’Inde affrontera la Mongolie, le Vanuatu et le Liban, puis affrontera le Pakistan, le Népal et le Koweït lors des championnats SAFF.

Chhetri a déclaré que jouer contre des pays comme le Liban et le Koweït dans le mois à venir donnera à l’Inde une bonne idée du niveau auquel elle doit se produire lors de la Coupe d’Asie.

A LIRE AUSSI | Le Brésil affrontera la Guinée et le Sénégal dans une campagne contre le racisme en soutien à Vinicius Junior

« Lorsque nous avons affronté des équipes comme le Liban et le Koweït, nous pouvons avoir une idée de la gravité de la situation face à la Syrie. Le Liban et le Koweït vont probablement vous donner une meilleure compréhension de la Syrie, l’Ouzbékistan étant un niveau supérieur et l’Australie, qui, nous le savons, est l’une des meilleures d’Asie. »

Interrogé sur la possibilité de jouer neuf matchs au cours des 24 prochains jours, Chhetri, 38 ans, a déclaré: «Je me prépare avec un grand sourire. Les jeux sont importants. Bien sûr, l’entraînement est important, suffisamment de repos entre les matchs est important, mais en fin de compte, plus de matchs sont bons pour une équipe. »