Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, et l’arrière-petite-fille de Bimal Roy, Drisha Acharya, se sont mariés lors d’une cérémonie intime au Taj Lands End à Mumbai le dimanche 18 juin. Après la cérémonie de mariage dans l’après-midi, les Deols ont organisé une grande réception au même endroit, qui a réuni des gros bonnets de l’industrie cinématographique hindi.

Salman Khan, Aamir Khan, Ranveer Singh-Deepika Padukone, Suniel Shetty, Anupam Kher, Jackie Shroff et Poonam Dhillon, entre autres, sont arrivés à la réception pour bénir les jeunes mariés. Plusieurs vidéos et photos de la nuit dernière, partagées par des paparazzi et des pages de fans, deviennent désormais virales sur les réseaux sociaux.

Salman avait l’air pimpant dans un costume entièrement bleu lors de la fête et il a même posé pour les photographes avant d’entrer dans la salle. Cependant, ses fans ont remarqué ses yeux gonflés et ont été choqués et inquiets. Dans la vidéo, partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur son compte Instagram, beaucoup de ses fans ont exprimé leur inquiétude avec des commentaires tels que « Qu’est-ce qui ne va pas dans les yeux de Bhaijaan » et « Ses yeux ont l’air enflés. J’espère que notre tigre va bien. »





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Khan a été vu plus récemment dans la comédie d’action Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, qui est sortie en salles le 21 avril à l’occasion de l’Aïd. Mettant également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh, Raghav Juyal, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari, Jagapathi Babu et Jassie Gill, entre autres, le film aura sa première mondiale numérique sur ZEE5 cette semaine le 23 juin.

LIRE | Sortie de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan OTT: Quand, où regarder Salman Khan, film d’action avec Pooja Hegde

La superstar sera ensuite vue dans Tiger 3, le troisième volet de la franchise Tiger de Yash Raj Films. Le thriller d’espionnage, qui devrait sortir en salles le jour de Diwali son année, met en vedette Katrina Kaif dans le rôle de la principale dame et Emraan Hashmi dans le rôle du principal antagoniste. Ce sera le cinquième film de l’univers YRF Spy après Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War et Pathaan.