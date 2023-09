J’espère que l’iPhone 15 Pro héritera de cette fonctionnalité Apple Watch

Les rumeurs selon lesquelles les iPhone 15 Pro et Pro Max d’Apple, qui pourraient faire leurs débuts lors de l’événement de la société le 12 septembre, devraient bénéficier de plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures. De tels ajouts pourraient inclure une nouvelle finition en titane, des lunettes plus fines et un chargement USB-C pour la première fois, selon Bloomberg.

Mais il y a une mise à jour potentielle qui me passionne particulièrement : un bouton d’action. Rapports de Bloomberg et MacRumeurs suggèrent que les nouveaux modèles Pro hériteront de la touche d’action de l’Apple Watch Ultra, ce qui facilitera potentiellement l’accès rapide aux commandes telles que la lampe de poche, les paramètres d’accessibilité et les mémos vocaux. Semblable à Dynamic Island de l’année dernière, qui est un mini écran secondaire permettant d’afficher des informations sans quitter l’écran d’accueil, un bouton d’action pourrait faciliter le multitâche sur l’iPhone.

L’arrivée du bouton Action sur l’iPhone 15 Pro pourrait distinguer davantage les téléphones haut de gamme d’Apple de ses modèles standard, ce qui permettrait de justifier plus facilement ce qui sera vraisemblablement un prix élevé. Cela offrirait également de nouvelles façons de personnaliser votre iPhone.

Le bouton d’action de l’Apple Watch Ultra est réellement utile

L’Apple Watch Ultra est le premier modèle à être équipé du bouton Action. James Martin/CNET

L’utilisation du bouton Action sur l’Apple Watch Ultra m’a convaincu qu’il mérite une place sur l’iPhone. Lorsque j’ai essayé l’Apple Watch Ultra l’année dernière, appuyer deux fois sur le bouton Action pour démarrer une promenade en plein air s’est avéré beaucoup plus utile que ce à quoi je m’attendais. C’était plus rapide que d’appuyer sur la complication sur le cadran de ma montre, d’ouvrir l’application Entraînement ou de demander à Siri de le faire. Et sur un appareil plus petit comme une montre intelligente, éliminer ne serait-ce qu’un simple clic ou glissement peut être très utile.

Cela m’a fait réfléchir à la façon dont un bouton d’action pourrait être utile sur l’iPhone. Programmer ce bouton pour démarrer une minuterie, activer une alarme spécifique avant de se coucher ou appeler un certain contact pourrait être très utile.

MacRumeurs prétend avoir découvert un code dans la version bêta d’iOS 17 qui laisse entendre à quoi s’attendre du bouton d’action supposé de l’iPhone 15 Pro. Les utilisations potentielles pourraient inclure l’exécution d’un raccourci, l’activation du mode silencieux, le lancement de l’appareil photo, l’utilisation de la lampe de poche, l’activation de certaines fonctionnalités d’accessibilité ou l’activation d’un mode Focus. Si cela est vrai, le bouton Action pourrait grandement contribuer à économiser quelques clics et glissements pour accomplir des tâches simples.

L’idée qu’Apple mette en œuvre de nouvelles façons d’utiliser les boutons physiques sur un iPhone est également remarquable, étant donné que les progrès de la technologie des écrans, des caméras et des capteurs ont été plus importants que les nouveaux boutons ces dernières années. Ce serait sensiblement différent de l’approche habituelle d’Apple, qui consiste généralement à supprimer des touches – comme Apple l’a fait avec le bouton d’accueil en 2017 – plutôt que de les ajouter.

Cela séparerait l’iPhone 15 Pro de l’iPhone 15

L’iPhone 14 Pro Max (à gauche) et l’iPhone 14 Plus (à droite). James Martin/CNET

Du Dynamic Island à un processeur plus récent et un téléobjectif pour des prises de vue plus rapprochées, il existe déjà de nombreuses fonctionnalités qui distinguent l’iPhone 14 Pro de l’iPhone 14 classique. Mais si l’iPhone 15 gagne le Dynamic Island, comme Bloomberg indique que ce sera le cas, cette liste deviendra plus courte. Le bouton Action pourrait offrir à Apple un autre nouveau moyen de distinguer son iPhone standard de son appareil de niveau professionnel.

Si Apple apporte le bouton Action à l’iPhone 15 Pro, cela indiquerait un changement dans la façon dont l’entreprise positionne son iPhone haut de gamme. Pendant des années, l’iPhone Pro était destiné aux acheteurs avertis en matière d’appareil photo qui préféraient avoir la possibilité d’avoir un écran plus grand et plus de stockage interne. Mais lorsque Apple a introduit Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro, cela a commencé à changer. L’iPhone Pro n’était plus seulement une question de photographie ; il était également mieux adapté au multitâche. Apporter le bouton Action à l’iPhone 15 Pro serait un autre pas dans cette direction.

Vous pourrez personnaliser davantage votre iPhone

De gauche à droite : iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus et iPhone 14. Celso Bulgatti/CNET

La personnalisation est un thème majeur de la prochaine mise à jour du logiciel iPhone iOS 17 d’Apple, comme le prouvent des fonctionnalités telles que les nouvelles affiches de contact, les autocollants personnalisés et les widgets interactifs. Le bouton Action offrirait encore un autre moyen de personnaliser votre iPhone, signalant qu’Apple adapte le matériel de l’iPhone à la personnalisation plutôt qu’à son logiciel.

Si les rapports de Bloomberg et MacRumors sont vrais, vous pourrez personnaliser le bouton Action à votre guise. Étant donné que l’iPhone Pro est généralement destiné aux photographes, Apple a de nombreuses opportunités d’étendre ces options de personnalisation à l’avenir. Et si Apple ajoutait des raccourcis pour des fonctionnalités spécifiques dans l’application appareil photo, par exemple ?

Ce type de fonctionnalité existe déjà dans une certaine mesure sur l’iPhone. Apple a introduit une fonctionnalité appelée Back Tap dans iOS 14 qui permet d’effectuer certaines tâches, comme capturer une capture d’écran ou allumer votre lampe de poche, en appuyant deux ou trois fois sur l’arrière du téléphone. Bien que Back Tap puisse être utile, un bouton d’action pourrait fournir un moyen plus rapide et plus évident de lancer certains raccourcis.

D’autres fabricants de téléphones ont également mis en œuvre des fonctionnalités similaires, Apple ne serait donc pas le premier à cet égard. Le XCover6Pro de Samsung, un téléphone robuste destiné à ceux qui travaillent dans des environnements industriels plutôt qu’aux utilisateurs quotidiens, dispose de boutons programmables. Le Xperia 1V de Sony dispose également d’un déclencheur autonome. Mais les deux appareils sont conçus pour des publics de niche spécifiques, tels que ceux travaillant dans les transports ou la sécurité publique, ainsi que les photographes mobiles sérieux. Il est rare de voir des boutons personnalisables sur les téléphones grand public d’aujourd’hui.

Il existe une autre façon pour le bouton d’action de conduire à plus de personnalisation dans l’iPhone Pro sur toute la ligne. Peut-être que le bouton d’action pourrait également devenir un vaisseau pour Touch ID, semblable à la touche supérieure de l’iPad Air et de l’iPad de 10e génération. Cela donnerait aux utilisateurs d’iPhone Pro plus de flexibilité pour choisir comment ils souhaitent authentifier les paiements et déverrouiller leur iPhone par rapport aux propriétaires non-Pro. Mais bien sûr, tout cela n’est que spéculation. Rien n’indique qu’Apple envisage d’ajouter de telles fonctionnalités à l’iPhone Pro.

Jusqu’à l’arrivée de Dynamic Island l’année dernière, l’iPhone n’avait pas vraiment changé de manière significative en termes de conception et de méthodes de saisie depuis 2017, lorsque Apple a ajouté Face ID et s’est débarrassé du bouton d’accueil. Le bouton d’action pourrait être l’élément supplémentaire dont l’iPhone a besoin en ce moment, d’autant plus que des entreprises comme Samsung et Google investissent dans des améliorations de conception plus spectaculaires avec leurs téléphones pliables.