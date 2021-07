« J’espère que les non-vaxxers changeront d’avis »: le médecin du club exhorte les stars du football à prendre Covid jab, blâme Internet « mensonges et absurdités »

Gianni Nanni, qui est le médecin de l’équipe de Serie A de Bologne et membre de la commission médicale de la FIGC, a révélé qu’il y a au moins trois joueurs qui ne veulent pas se faire vacciner dans l’équipe du club italien de haut niveau.

Une récente épidémie chez ses rivaux Spezia, où 15 joueurs ont été infectés, a rendu le médecin encore plus déterminé à persuader les joueurs de suivre un traitement et d’ignorer ce qu’il pense être une mine de désinformation sur Internet.

« L’obligation de vacciner contre le Covid ? » a-t-il demandé à l’ANSA. « Je le mettrais [in law] mais je ne suis pas juriste, [so] Je ne sais pas si cela peut être fait.

Le médecin-chef de Spezia confirme que l’épidémie de COVID-19 au sein de l’équipe a été causée par « deux joueurs anti-vax » qui ont refusé le vaccin. – Annan_Quayeman (@Annan_Quayeman) 19 juillet 2021

« Ceux qui ne se font pas vacciner, cependant, doivent assumer les responsabilités morales et économiques d’une éventuelle épidémie qu’elle peut provoquer.

« En moyenne, dans chaque équipe, il y a deux ou trois non vaccinés [members] en groupe d’environ 55 personnes.

« Malheureusement, certains tombent dans le mensonge et le non-sens sur internet. On essaie de convaincre tout le monde en expliquant que c’est une question [of personal] sécurité pour soi, pour le groupe de l’équipe et pour leurs familles. »

Nanni a expliqué que les fans en Italie seront invités à prouver qu’ils ont été complètement vaccinés, qu’ils sont immunisés ou qu’ils ont fait un test négatif dans les 48 heures précédant le coup d’envoi – des mesures qui sont de plus en plus familières aux supporters, y compris ceux qui ont assisté à l’Euro. Matchs 2020 à Londres.

« Les deux premières méthodes sont totalement sûres, tandis que pour la troisième, j’ai quelques doutes », a déclaré Nanni à Il Resto del Carlino.

« Et si quelqu’un était infecté après avoir subi le prélèvement et donc dans les 24 heures précédant l’événement ? Un stade avec une capacité totale mais avec uniquement ceux récupérés du virus ou vaccinés serait plus sûr. »

Concernant ses plans pour les anti-vaccins potentiels dans son équipe, Nanni a déclaré : « L’affaire Spezia nous a appris qu’il en faut très peu pour déclencher une épidémie. Nous allons essayer d’expliquer à ces personnes que le vaccin n’est pas dangereux : j’espère que les non-vaccins changeront d’avis. »

Faisant écho aux commentaires de Nanni, le médecin-chef de Spezia, Vincenzo Salini, a attribué la débâcle de son club au refus de deux joueurs de l’équipe première de se faire vacciner.

« Nous avons fourni la première dose du vaccin, mais deux joueurs ne voulaient pas l’avoir car ils se considéraient comme des anti-vaccins et un petit groupe de cas s’est ensuite développé », a-t-il expliqué à la radio Punto Nuovo.

« Heureusement, tous les garçons se sentent bien. Tous les clubs travaillent à administrer les vaccins. »