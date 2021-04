Bonne nouvelle que Chelsea et City ont vu du sens, et j’exhorte les autres à suivre rapidement.L’ensemble du mouvement ESL montre à quel point ces propriétaires sont déconnectés. Ils ont complètement mal évalué la force du sentiment des fans, des joueurs et de tout le pays. Le football est pour les fans. (1/2)

– Oliver Dowden (@OliverDowden) 20 avril 2021